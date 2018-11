Mobil şikayet sistemi tüketiciyi rahatlattı

Buğra Kardan

Haksız fiyat artışları ile ilgili Alo 175 ihbar hattına gelen çok sayıda başvuruyu takiben Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Bildirimi Mobil Uygulaması’nı (HFA-Bildirim) hizmete sunan Ticaret Bakanlığı, bu adımla tüketicilerin takdirini topladı. Akıllı telefonlara yüklenen uygulama, spekülatör firmaların her an her yerden ihbar edilmesinin önünü açıyor.

Olumlu bir girişim

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, mobil şikâyet sisteminin yerinde ve olumlu bir girişim olduğuna işaret etti. Ağaoğlu, “HFA-Bildirim, Alo 175 hattını aramaktan yorulanları, bunalanları rahatlatacaktır. Telefonlara kolayca yüklenen uygulama tüketicilere, aşırı fiyat artışlarını tüm delilleri ile, fotoğrafları ve fişleri ile sunma imkânı verecektir” dedi.

İhbar yağıyor

Gıda, giyim ve otomotiv ürünlerinin fiyatlarını fahiş oranda arttıran firmalar ile ilgili Alo 175’e pek çok şikâyet geldiğini dile getiren Ağaoğlu, şöyle devam etti:

“Hatta gelen ihbarları almakla görevli elemanların adedi iki kat arttırıldı. Ama yine de telefonlar yanıtlanamadı. Artan telefon aramalarını yanıtlayamayan bu elemanların adedi iki kat arttırıldı ama yine de ihbarlara yetişilemedi. Üç ayda 48 bin şikâyetin geldiği, 6 bin 399 üründe haksız fiyat artışı uygulandığı belirtiliyor. Bu şikâyetleri toplamak, ele almak hiç de kolay değildi. Onun için HFA-Bildirim uygulaması devreye alındı. Şükür ki bu uygulamanın yardımı ile şikâyetler ilgili birimlere hemen iletilebiliyor. Birimlerin araştırmalarının ardından ihlal belirlenirse her bir ürün başına 6 bin 900 lira yaptırım uygulanacak. Bu ihlal ülkenin her yerinde şubesi olan marketlerde 10 kat kadar arttırılabilecek.”

Uygulamaya üyeliğin kolay olduğunu Ağaoğlu, “Telefondan bir form doldurup kendini tanıtanlar sistemden yararlanılabilir. Sistem ile valiliğe veya kaymakamlığa gitmeden, telefonla arama yapmadan şikâyette bulunulabilir” açıklamalarını yaptı.

Sıra önlemlerde

HFA-Bildirim’e büyük oranda gıda fiyatları ile ilgili ihbarların yönlendirildiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Örneğin 2 liraya alınan mandalinanın 3,99 liradan, 5 liradan alınan salkım domatesin 11,90 liradan satıldığı mobil uygulama kanalı ile ilgili birimlere bildirildi. Buna mukabil ne gibi adımlar atılacağını, hangi önlemlerin alınacağını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Tüketicileri ürün fiyatlarını araştırmaya davet eden Ağaoğlu, “Örneğin marketlerde gıda mamullerinin künyelerinde yer alan karekodları HKS mobil uygulamasının yüklü olduğu telefonlardan okutmakta, toptan ve perakende bedelleri görmekte fayda var” tembihinde bulundu.

Tavan fiyatlara uyulmuyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ekmekte ve içme suyunda tavan fiyatlara uymayan firmalar olduğundan yakındı. Ağaoğlu’ndan ayrıca “Ekmekte yüzde 15 olarak belirlenen kâr marjına, içme suları için konulan fiyat limitlerine aldırış etmeyen, pahalıdan ürün satanlara karşı önlem alınsın” talebi geldi.