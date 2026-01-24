İdamı getirin artık! İstanbul'un göbeği Şişli'de vahşet: Çöpte başı olmayan kadın cesedi bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan korkunç manzara polisi alarma geçirdi.

KAĞIT TOPLAYICISI FARK ETTİ

Duatepe Mahallesi'nde kağıt toplayan bir kişi tarafından saat 20.45 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

BAŞI OLMAYAN CESEDİN KADINA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi.

Ekipler, cesedin başının bulunması için çevredeki çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.