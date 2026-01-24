İdamı getirin artık! İstanbul'un göbeği Şişli'de vahşet: Çöpte başı olmayan kadın cesedi bulundu
İdama varan caydırıcı cezaların olmaması nedeniyle çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum insanlar sokaklarda katlediliyor. Son olarak İstanbul Şişli'de kağıt toplayan bir kişi, çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde başı olmayan bir kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan korkunç manzara polisi alarma geçirdi.
KAĞIT TOPLAYICISI FARK ETTİ
Duatepe Mahallesi'nde kağıt toplayan bir kişi tarafından saat 20.45 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı.
BAŞI OLMAYAN CESEDİN KADINA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi.
Ekipler, cesedin başının bulunması için çevredeki çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.