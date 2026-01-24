  • İSTANBUL
Gündem İdamı getirin artık! İstanbul'un göbeği Şişli'de vahşet: Çöpte başı olmayan kadın cesedi bulundu
Gündem

İdamı getirin artık! İstanbul'un göbeği Şişli'de vahşet: Çöpte başı olmayan kadın cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İdama varan caydırıcı cezaların olmaması nedeniyle çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere masum insanlar sokaklarda katlediliyor. Son olarak İstanbul Şişli'de kağıt toplayan bir kişi, çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde başı olmayan bir kadın cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan korkunç manzara polisi alarma geçirdi.

KAĞIT TOPLAYICISI FARK ETTİ

Duatepe Mahallesi'nde kağıt toplayan bir kişi tarafından saat 20.45 sıralarında çöp konteynerinde çarşafa sarılı bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

 

BAŞI OLMAYAN CESEDİN KADINA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

İncelemeler sırasında cesedin başının olmadığı ve kadına ait olduğu belirlendi.

Ekipler, cesedin başının bulunması için çevredeki çöp konteynerlerinde de inceleme yaptı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Bozok

Gerçekten de idamın gelmesi şarttır. Ben bir vatandaş olarak hükümeti bu konuda adım atması için koordineli bir şekilde yürüyüş veya miting olursa gelmeye hazırım. Yoksa hükümet hiç ilgilenmiyor Türkiye sosyal açıdan gerçekten berbat.

Skahpe gdkj

Akape idamı getirsin akp li olmamama rağmen sırf bundan dolayı akapeye 5000 e yakın oy kazandıracam.
