Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

Darısı Türkiye'nin başına... "Yeryüzünde bozgunculuk" cezası idam getirdi!..

İran'da 2023 senesinde bir yolcu otobüsüne yönelik terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi isimli sanıklar, "DEAŞ üyeliği", "silahlı ayaklanma", "terör eylemi gerçekleştirme" ve "yeryüzünde bozgunculuk" suçlarından idam edildi.

İran'da 2023 yılında bir yolcu otobüsüne yönelik düzenlenen terör saldırısında doğrudan rol aldıkları belirlenen iki kişi idam edildi. İran basınında yer alan haberlere göre, Amanç Karvançi ve Arslan Şeyhi adlı sanıkların, "DEAŞ üyeliği", "silahlı ayaklanma", "terör eylemi gerçekleştirme" ve "yeryüzünde bozgunculuk" suçlarından verilen idam cezaları, Yüksek Mahkeme tarafından onanarak kesinleşmesinin ardından bu sabah infaz edildi.

Dosya kapsamında paylaşılan bilgilere göre, 2023 yılında Tahran'dan İlam kentine giden bir yolcu otobüsünün Hamedan güzergahında bombalı saldırıya uğradığı ve patlama sonucu bir buçuk yaşındaki Delvin Rahamiyan'ın hayatını kaybettiği ve çok sayıda yolcunun yaralandığı belirtildi. olaya ilişkin yapılan incelemelerde patlamanın DEAŞ tarafından yerleştirilen bombadan kaynaklandığının belirlendiği ifade edildi.

 

Soruşturma dosyasına göre, Eylül 2023'te ülkede büyük çaplı bir terör saldırısı planlandığına ilişkin DEAŞ faaliyetlerine dair bir raporun güvenlik birimlerinin gündemine alındığı bildirildi. Raporun ardından DEAŞ unsurlarının kimliklerinin ve saklandıkları yerlerin tespiti amacıyla istihbarat çalışmaları başlatıldığı, bu kapsamda başlıca şüpheliler arasında yer alan Amanç Karvançi ile bağlantılı bazı kişilerin belirlendiği aktarıldı.

Urumiye İstihbarat Genel Müdürlüğü tarafından yakalanan Karvançi'nin itirafları doğrultusunda, patlayıcı düzeneklerden sorumlu olduğu belirtilen "Abdurrahman" lakaplı Arslan Şeyhi'nin tespit edildiği, Karvançi ve Şeyhi'nin saldırı öncesinde Tahran'ın Şehriyar bölgesinde iki hafta boyunca kiraladıkları bir bahçede patlayıcı düzenekler hazırladıklarının belirlendiği kaydedildi.

 

Dosyada yer alan bilgilere göre, Karvançi'nin, Telegram üzerinden DEAŞ ile bağlantı kurduğu, her iki sanığın birlikte örgüte biat ettikleri bir video çekerek örgüt yöneticilerine gönderdiği ve söz konusu bahçede patlayıcı hazırlıklarına ilişkin koordinasyon sağladıkları belirtildi.

Dosya kapsamında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, Arslan Şeyhi'nin Safadaş bölgesindeki saklandığı yerin tespit edildiği belirtildi. Güvenlik güçlerinin söz konusu adrese düzenlediği operasyonda çıkan silahlı çatışmanın ardından Şeyhi ve eşinin yakalandığı aktarıldı. Operasyonda iki güvenlik görevlisinin yaralandığı, çok sayıda silah, intihar yeleği, el yapımı patlayıcı, amonyum nitrat ve bomba yapımında kullanılan ekipmanın ele geçirildiği ifade edilirken, Şeyhi'nin eşinin, intihar yeleği dikmek için dikiş makinesi kullandığının da belirlendiği kaydedildi.

asker

darisi bizim vatan hayinlerinin basina

Huzeyfe

Haydi Mut'e Tohumlari ; ABD'ye Inat , Devletinde su an BOZGUNCULUK Yapan ve iceri ATTIGIN Idamla yargiladigin kisileri de IDAM ET ! Dünya serefini GÖRSÜN ! AMERIKAYA USAKLIK Yapma !
