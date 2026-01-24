Suriye'den açıklama: Ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Haseke vilayetinin geleceğiyle ilgili terör örgütü YPG'ye verilen sürenin uzatıldığına dair iddiaları yalanladı.

SURİYE'DE ATEŞKES 15 GÜN UZATILDI

Suriye hükümetinin, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye entegrasyon süreci ve Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin somut planlama için tanıdığı 4 günlük süre doldu.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkesin 24 Ocak 23.00’ten itibaren 15 günlüğüne uzatıldığını açıkladı.

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye Arap Ordusunun tüm harekat bölgelerinde ateşkes süresinin 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 23.00'dan itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süreyle uzatıldığını ilan ediyoruz. Ateşkesin uzatılması kararı DEAŞ örgütü mahkumlarının SDG hapishanelerinden Irak'a tahliyesine yönelik Amerikan operasyonuna destek amacıyla alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SURİYE ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

Suriye ordusu, YPG/SDG terör örgütüne tanınan 4 günlük sürenin dolmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Suriye Arap Ordusu Operasyonlar İstihbarat Birimi'nden yapılan açıklamada, "YPG/SDG terör örgütü Kandil Dağı'ndaki PKK'lı terörist milislerinden Haseke vilayetine takviye yapmıştır.

SDG'li teröristler, kontrolü altındaki bölgelerde politikalarına karşı çıkan herkesi tutuklayarak yerinden ederek, işkence ederek yaygın ihlaller işlemeye devam ediyor.

'YPG/SDG VE PKK'YI UYARIYORUZ'

YPG/SDG ve PKK'lı terörist milislerini provokasyonlarına devam etmemeleri ve yalan, kurgulanmış görüntüleri yaymamaları konusunda uyarıyoruz.

Sahadaki durumu inceliyor ve operasyonel durumu değerlendirerek bir sonraki adımı belirliyoruz. İlgili bakanlıklarla iş birliği içinde destek ve yardım sağlamak amacıyla önümüzdeki saatlerde insani yardım koridorları açılacaktır.

'SINIR ÖTESİ TÜM TERÖRİST PROJELERE KARŞI DURACAĞIZ'

Suriye ordusu, Suriye toplumunun tamamı için koruyucu kalkan olacak, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü koruyacak ve sınır ötesi tüm terörist projelere karşı duracağız." ifadelerine yer verildi.

'YPG/SDG DEVLETİ ZOR BIRAKMAK AMACIYLA ATEŞKES SÜRECİNİN UZATILDIĞI İDDİALARINI YAYDI'

YPG/SDG'nin sürekli olarak ateşkesi uzatma taleplerinde bulunarak zaman kazanmaya çalıştığını dile getiren Ahmed, "Bu arada YPG/SDG'nin amacının ne olduğu belirsiz. YPG/SDG bugün de kendince Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin sürecinin uzatıldığına dair iddialar yaydı." dedi.