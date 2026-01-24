Oldu olacak Ankara’yı komple kapatın! Anıtkabir’in uzağına bile cami yapmak yasak

yeniakit.com.tr

Ankara’da Anıtkabir çevresinde cami yapılmasına yönelik imar düzenlemesine bir kez daha yargı freni çekildi. Anıtkabir yerleşkesine yaklaşık 300 metre mesafedeki alanın ibadet alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, düzenlemenin şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı ileri sürüldü.

Cumhuriyet’teki habere göre, Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, söz konusu alanın geçmişte eğitim alanı olarak planlandığını hatırlatırken, çevrede yeterli ibadet alanı bulunduğunu savundu. Raporda, cami inşasına yönelik plan değişikliğinin teknik ve bilimsel gerekçelerden yoksun olduğu iddia edildi.

Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi dönemlerinde üç kez iptal edilen imar düzenlemesi, bu kez Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden yapılmış, konu yeniden yargıya taşınmıştı. Bilirkişi raporunda ayrıca, cami bünyesinde yer alması öngörülen sergi, konferans salonu ve kitap kafe gibi alanların “ticari kullanım” tartışmalarına yol açtığına dikkat çekildi.

Camiye tahammül yok

Hazırlanan raporun ardından, Anıtkabir’e kilometrelerce mesafede dahi cami yapılmasına tahammül gösterilmediği yönündeki tartışmalar yeniden alevlenirken, mahkemenin nihai kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor.

Yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar, “Oldu olacak Ankara’nın tamamını imara kapatın” derken, “Anıtkabir’in yüzlerce metre uzağına bile cami inşa edilemiyor” yorumları dikkat çekti.