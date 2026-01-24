Suriye'de flaş gelişme! Ateşkesin süresi doldu

  • İSTANBUL
Suriye yönetimi ile YPG arasında varılan ateşkesin süresi TSİ 20.00'de doldu. Şam yönetimi, 4 günlük ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin henüz açıklama yapmazken sükunetin hakim olduğu cephe hatlarında gergin bekleyiş sürüyor.

Suriye yönetimiyle terör örgütü YPG arasında varılan 4 günlük ateşkesin süresi dolaraken Şam’dan ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye yönetimiyle YPG arasında varılan 4 günlük geçici ateşkes TSİ 20.00’de sona erdi.

Ateşkesin uzatılıp uzatılmadığına ilişkin Suriye yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan bölgedeki AA ekiplerinin aktardığına göre, cephe hattı olan Aynularab ve Haseke bölgesinde sükunet hakimliğini korurken gergin bekleyiş sürüyor.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

 

Şam yönetimi ile YPG arasında 18 Ocak'ta varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG nsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

