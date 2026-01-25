  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!
Haber Merkezi

Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!

Halının altına koyulan eşya kışın ısınma sorununa kökten çare oluyor...

#1
Foto - Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!

Kış aylarında artan soğuklarla birlikte, evde ısınma sorunları da gündemde. Özellikle fayans ve parke zeminlerde hissedilen soğuk, ne kadar kalın halı serilirse serilsin konforu olumsuz etkiliyor.

#2
Foto - Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!

Yerden gelen soğuk, hem ayak üşümesine hem de evin genel sıcaklık hissinin düşmesine neden oluyor.

#3
Foto - Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!

Son dönemde sosyal medyada ve ev hanımları arasında konuşulan basit ama etkili bir yöntem, soğuktan şikayet edenlere çare oldu.

#4
Foto - Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!

Isı kaybını azaltmayı hedefleyen bu pratik çözüm, oldukça da ekonomik.

#5
Foto - Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!

Halının altına yerleştirilen alüminyum folyo, ısıyı zemine kaçırmak yerine yukarı doğru yansıtarak ortamın daha sıcak hissedilmesine yardımcı oluyor.

#6
Foto - Halının altına koyun yeter: Doğal gaz masrafına elveda dedirtiyor!

Özellikle kış aylarında denenen bu yöntem, ekonomik ve pratik bir çözüm arayanlar tarafından tercih ediliyor./ kaynak: ensonhaber

