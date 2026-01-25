  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel O köyden yükselen yardım çığlığına ekipler böyle yetişti
Yerel

O köyden yükselen yardım çığlığına ekipler böyle yetişti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O köyden yükselen yardım çığlığına ekipler böyle yetişti

Batman’ın Sason ilçesinde kışın en sert yüzünü gösterdiği bugünlerde, kardan kapanan yollar az kalsın bir faciaya yol açıyordu.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Kaleyolu köyünde aniden rahatsızlanan bir vatandaş için zamanla yarışıldı. Kar ve geçit vermeyen arazi şartları nedeniyle mahsur kalan hasta, Özel İdare ekiplerinin yoğun çabasıyla kurtarıldı.

 

Sason ilçe merkezine uzak bir noktada bulunan Kaleyolu köyünden gelen ihbar üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri anında harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve zorlu arazi nedeniyle ulaşımın durma noktasına geldiği bölgede, ekipler iş makineleriyle yolu açarak hastaya ulaştı. Sağlık ekipleriyle koordineli şekilde yürütülen operasyon sonucunda hasta vatandaş, güvenli bir noktada bekleyen ambulansa teslim edildi. Hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

