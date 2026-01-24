  • İSTANBUL
ABD'de kar alarmı! 10 bine yakın uçuş iptal edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde etkisini göstermeye başlayan kar fırtınası nedeniyle 10 bine yakın uçuş iptal edildi.

BD'nin pek çok kesimini etkisi altına almaya başlayan kar fırtınası nedeniyle 10 bine yakın uçuşun iptal edildiği belirtildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) tahminlerine göre, Texas'tan ülkenin kuzeydoğusuna kadar olan bölgelerde yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar bekleniyor.

Ülkedeki uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre, etkisini göstermeye başlayan kar fırtınası nedeniyle bugün ve yarın planlanan 9 bin 600'den fazla uçuş iptal edildi.

Power outages sitesinde de çoğu Texas ve Virginia olmak üzere sert kış şartlarının etkili olduğu eyaletlerde, bugün itibarıyla 95 binden fazla kişinin elektrik kesintisiyle karşı karşıya olduğu belirtilerek, elektrik kesintilerinin artabileceği ifade edildi.

Yetkililer, 10'dan fazla eyalette etkili olacak kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle halka evde kalmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısında bulundu.

 

FEMA, kar fırtınasının etkili olacağı eyaletlerde ön hazırlık yaptı

Federal Acil Durum Yönetim Ajansına (FEMA) göre, federal hükümet yaklaşık 30 arama kurtarma ekibini teyakkuz durumuna geçirdi.

FEMA yetkilileri, kış fırtınasının etkili olacağı bölgelerde 7 milyondan fazla yemek, 600 bin battaniye tedarik ederken, 300 jeneratör yerleştirdi.

FEMA tarafından bugün yayımlanan bir bilgilendirme notunda ayrıca, kar fırtınasından etkilenecek 9 eyaletin federal acil durum kaynaklarının kullanımı için "acil durum ilanı" talebinde bulunduğu aktarıldı.

Arkansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, North Carolina, Tennessee ve West Virginia eyaletlerinin talepleri değerlendirilirken, ABD Başkanı Donald Trump, bugün Güney Carolina ve Virginia için "acil durum ilanlarını" onayladığını açıklamıştı.

 

ABD'de yoğun kar ve dondurucu soğuk uyarısı

NWS, ülkenin yarısından fazlasının hafta sonundan itibaren yoğun karla birlikte "tarihi nitelikte dondurucu soğukların" etkisi altına gireceğini açıklamıştı.

Texas'tan ülkenin kuzeydoğu eyaletlerine kadar 172 milyondan fazla kişiyi etkileyecek sert kış şartlarında bazı bölgelerde 30 santimetreye kadar kar beklenirken, hava sıcaklığının da eksi 45 dereceye kadar düşebileceği, şiddetli rüzgarların da etkisiyle, "felaket boyutunda buzlanma" meydana gelebileceği uyarısı yapılmıştı.

Ülkedeki 10'dan fazla eyalette "olağanüstü hal" ilan edilmiş, fırtına ve yağışın yoğun yaşanacağı bölgelerde halkın elektrik kesintilerine hazır olmaları gerektiği kaydedilmişti.

