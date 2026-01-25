  • İSTANBUL
Silivri'de deniz 200 metre çekildi: Deprem habercisi olabilir mi?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Silivri'de deniz 200 metre çekildi: Deprem habercisi olabilir mi?

Silivri'de deniz 200 metre, Avcılar'da ise 15 metre çekildi.

Foto - Silivri'de deniz 200 metre çekildi: Deprem habercisi olabilir mi?

ilivri'de Piri Mehmet Paşa Mahallesi Mustafa Oğuzhan Sokak mevkiinde denizin geri çekilmesiyle birlikte deniz tabanı ortaya çıktı, bazı bölgelerde kum adacıkları oluştu. Denizin çekildiğini görenler o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Foto - Silivri'de deniz 200 metre çekildi: Deprem habercisi olabilir mi?

GIRGIR TEKNELERİ AÇIĞA DEMİRLEDİ Deniz suyunun çekilmesi balıkçıları da etkiledi. Limandaki bazı gırgır teknelerinin karaya oturmamak için açığa demirlediği görüldü. Bazı gırgır gemilerinin ise balık avlamak için limandan çıkarken zorlandığı, küçük balıkçı teknelerinin halatlarla çekilerek çıkarıldığı öğrenildi.

Foto - Silivri'de deniz 200 metre çekildi: Deprem habercisi olabilir mi?

'TAHMİNEN 200-250 METRE KADAR ÇEKİLDİ' Sahilde yürüyüş yapan Emirhan Yıldız, “Silivrililer burayı bilir, burası her sene çekilen bir yer. Depremle alakalı düşünenler var ama biz bunun depremle ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü her sene oluyor. Bilim insanları daha iyi bilir ama bizim bildiğimiz kadarıyla her sene burada böyle oluyor. Tahminen 200-250 metre kadar çekildi" dedi.

Foto - Silivri'de deniz 200 metre çekildi: Deprem habercisi olabilir mi?

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ' Agim Gavri ise, “Herhalde iklim değişikliğinden olduğunu düşünüyoruz. Bazı zamanlar burası deniz çekilerek bomboş oluyor. Tahminen 150-200 metre çekilmiştir" ifadelerini kullandı.

Foto - Silivri'de deniz 200 metre çekildi: Deprem habercisi olabilir mi?

AVCILAR'DA YAKLAŞIK 15 METRE ÇEKİLDİ Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde de denizin yaklaşık 15 metre çekildiği görüldü. Yaz aylarında plaj olarak kullanılan alanda denizin geri çekilmesiyle kumsal alanın büyüdüğü görüldü. İlçe sakinleri, Avcılar sahilinde daha önce de benzer çekilmeler yaşandığını ve bunun doğal bir gel-git olayı olduğunu söyledi./ kaynak: haber7

