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Sağlık Mobil sağlık tarama aracı, 3 ayda 5 bin kişiye hizmet verdi
Sağlık

Mobil sağlık tarama aracı, 3 ayda 5 bin kişiye hizmet verdi

Yeniakit Publisher
2023-06-14 14:50:00 -
Mobil sağlık tarama aracı, 3 ayda 5 bin kişiye hizmet verdi

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hizmete konulan mobil sağlık tarama aracı ile 3 ayda 34 mahallede 5 binden fazla kişiye hizmet verildi.

Altınordu Belediyesi tarafından hizmete alınan ve Ordu İl Sağlık ile Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen mobil sağlık tarama programlarında kanser taramaları, fizyoterapist danışmanlığı, diyetisyen ve beslenme danışmanlığı, tansiyon ve kan şekeri ölçümü, tüberküloz bilgilendirmesi, sigara bırakma danışmanlığı gibi toplum sağlığını ilgilendiren temel sağlık hizmetleri alanlarında da hizmet sunuluyor. Kırsal mahallelerin tamamına hizmet veren mobil sağlık tarama aracından 2023 yılının ilk üç ayında 34 mahallede 5 binden fazla vatandaş yararlandı.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, insanların hayatlarını kolaylaştıracak, sağlığını koruyacak, yaşam kalitesini yükseltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini belirterek, “Özellikle kırsal bölgelerde yaşamını sürdüren kıymetli büyüklerimizin, hastaneye gelmekte zorlukları bulunan yatağa bağlı hastalarımızın ve engelli kardeşlerimizin dolayısıyla tüm vatandaşlarımızın ilk basamak ve aile hekimliği hizmetlerini ayağına götürüyoruz. Bu hizmetimizi destek ve katkılarıyla birlikte yürüttüğümüz İl Sağlık Müdürlüğümüze, Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğümüze, hekimlerimize, hemşirelerimize ve her bir sağlık çalışanına şahsım, şehrim ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Sağlık hizmetinin ayaklarına kadar getirilmesinden memnun olduklarını belirten vatandaşlar “Belediye Başkanımız Aşkın Tören’e çok teşekkür ediyoruz. Her türlü hizmeti ayağımıza kadar getiriyor, Allah razı olsun” ifadelerine yer verdiler.

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