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Yerel Mobil radar tespit etti, 75 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Mobil radar tespit etti, 75 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik botlar içerisindeki 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 09:46:00 -
Mobil radar tespit etti, 75 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen lastik botlar içerisindeki 75 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli 2 lastik bot durduruldu. Durdurulan lastik botlar içerisindeki toplam 75 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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