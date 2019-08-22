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Mobil Mesnevi tüm dünyada ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, basılı Mesnevilerin yanı sıra Mobil Mesnevi uygulamasıyla dijital ortamda da Mesnevi’yi okurlarla buluşturuyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
Mobil Mesnevi tüm dünyada ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, basılı Mesnevilerin yanı sıra Mobil Mesnevi uygulamasıyla dijital ortamda da Mesnevi’yi okurlarla buluşturuyor.


Android ve IOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarda kullanılan Mobil Mesnevi, Hazreti Mevlana’nın sevgi, barış ve hoşgörü mesajlarını farklı dillerde tüm dünyaya aktarıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mobil Mesnevi uygulaması dünyanın pek çok ülkesindeki Mevlana dostlarından ilgi görüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin sevgiyi, barışı ve hoşgörüyü temel alan evrensel mesajlarının milyonları etkileyip gönülleri birleştirdiğini söyledi. Hazreti Mevlana’nın 13’üncü asırdan günümüzü aydınlatan fikirlerinin tüm dünyada daha fazla kişiye ulaşması için Büyükşehir Belediyesi olarak Mesnevi’nin 26 dilde basımını yaptıklarını vurgulayan Başkan Altay, Mobil Mesnevi uygulamasıyla da dijital dünyadan tüm dünyaya ulaştıklarını ifade etti.



Mobilde 12 farklı dilde okunabiliyor


Türkçe ve İngilizce’nin yanı sıra İspanyolca, Çince, Fransızca, Kazakça, Özbekçe, Tacikçe, İsveçce, Urduca, Arnavutça ve Arapça dillerinde uygulamaya konulduğunu aktaran Başkan Altay, Mobil Mesnevi’yi bugüne kadar Android ve IOS işletim sisteminden 200 binden fazla kişinin indirdiğini kaydetti. Mesnevi’yi ciltler halinde okuma imkanı sağlayan Mobil Mesnevi uygulamasında, ekleme, okunan bölümleri işaretleyebilme, okunan bölümler hakkında not alabilme, dipnotlara bakabilme, içindekileri liste halinde görebilme ve ilgili sayfaya gidebilme, Mevlana Müzesi fotoğraflarından oluşan albümü inceleyebilme, Mesnevi’den alınmış kısa sözleri SMS veya sosyal medyada paylaşabilme gibi özellikler bulunuyor. Mobil Mesnevi uygulaması, Türkiye’den sonra en fazla Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde mobil cihazlara indirildi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:47
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