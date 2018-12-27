Mobil internet paylaşımında ücrete son

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmediğini açıkladı. Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla ‘Kişisel Erişim Noktası/Hotspot’ özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca, Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘Hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır.”