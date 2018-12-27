Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Mobil internet paylaşımında ücrete son

Türk Telekom, müşterilerin “Kişisel Erişim Noktası/Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmediğini açıkladı.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:09
Mobil internet paylaşımında ücrete son

Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmediğini açıkladı. Türk Telekom’dan yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla ‘Kişisel Erişim Noktası/Hotspot’ özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca, Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘Hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:09
  1. Türk Telekom
  2. Kişisel Erişim Noktası/Hotspot

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir: İstanbul garanti Ankara riskli
    1. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi..
    2. ‘Cep’te yüzde 25 indirim müjdesi
    3. Mümin Şahin kimdir nerelidir?
    4. Yük taşımacılığı yapan gemilerin..
    5. Buğdaydan ekmeğe, bir sezon emeği..
    6. Dijital dönüşüm kolaylık getiriyor!..
    7. Obradovic, Fenerbahçe'de 400. maçına..
    8. İBB neşteri vurdu! FETÖ'yü andıran o..
    9. Aytemiz Alanyaspor, ilk yarı hedefine..
    10. Bakan Varank zırhlı askeri araç kullandı
    11. Sami Özgül kimdir nerelidir?
    12. Karamsar olmanın alemi yok! Büyüme..
    13. "İsrail kanlı bir savaşa hazırlanıyor!"
    14. İkinci yarıda daha güçlü ekonomi! İş..
    15. İlter Kuş kimdir nerelidir?
    16. Nur Yerlitaş şehitlerle dalga geçti,..
    17. Galatasaray, Terim'le en kötü ilk yarı..
    18. Vestel’e bakanlıktan “Verimlilik Ödülü”
    19. "Tüm olumsuzluklara rağmen 20 puan..
    20. Şeyh İkrime Sabri’nin yılın fotoğrafı..
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu
    Tarih bunu yazacak! Selçuk Bayraktar, rekoru Twitter'dan duyurdu