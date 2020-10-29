Mobil imza kaç TL?

Mobil imza vatandaşların elektronik ortamda parmak izlerini kullanarak verdikleri imza olarak biliniyor. Ön başvuru, başvuru ve aktivasyon aşamalarından geçen mobil imza sayesinde kullanıcılar diledikleri yerden evrak imzalayabiliyor.

Mobil imza nasıl alınır?

Mobil imza aboneliği üç aşamadan oluşur. Ön başvuru, başvuru ve aktivasyon. Bu hizmeti sunan GSM operatörü şirketlerine başvuru yaparak bir mobil imza edinebilirsiniz.

Türk Telekom Mobil İmza Alma

Yetkili Türk Telekom mağazasında Türk Telekom Mobil İmza başvurunuz alındıktan sonra Türk Telekom Mobil İmzalı SIM kart değişikliğiniz yapılır. (SIM Kart değişikliğinde numaranız değişmemektedir) Daha sonra aşağıda yer alan gerekli belgeler sağlanmalı ve taahhütnameler eksiksiz bir şekilde doldurularak imzalanmalı;

TC Kimlik No yazan resmi kimlik (ehliyet, nüfus cüzdanı, pasaport, avukat kimliği)

E-güven NES Taahhütnamesi

Türk Telekom Mobil İmza Bireysel Taahhütnamesi (Hat sahibi ve mobil imza kullanacak kişi farklıysa; başvuru esnasında hat sahibi de mutlaka bulunmalı ve taahhütnameyi imzalamalıdır.)

Satış sonrası işlem formu

Vodafone Mobil İmza Alma

Mobil İmza Servisine abone olmak isteyen abonelerin noter onaylı olarak doldurdukları aşağıdaki evraklar ile birlikte şahsen Vodafone Mağazalarıne müracaat etmesi yeterlidir. Tüm Vodafone Mağaza'sında başvuru yapılabilmektedir.

Noter Onaylı olması gereken evraklar:

- TurkTrust Niteliklik Elektronik Sertifika Taahhütnamesi

- Kimlik Fotokopisi

Bayi’de doldurulacak evraklar

- Ön Başvuru Formu

- Vodafone Mobil İmza Hizmet Taahhütnamesi

Turkcell Mobil İmza Alma

Turkcell Mobil imza aboneliğinizi, Garanti Bankası, Turkcell Online işlemler, Dijital Operatör Uygulaması veya Turkcell Mağazalarından yapabilirsiniz.

ÖN BAŞVURU

• Anlaşmalı bankaların internet şubesinden, 532 ya da 0532 532 0000 Turkcell Müşteri Hizmetleri'ni arayarak ya da TC Kimlik numaranızı yazıp 2929'a yollayarak ön başvuru yapabilirsiniz.

• Ön başvurunun yapılabilmesi için geçerli kimliklerinizden birini (nüfus cüzdanı, ehliyet belgesi (TC kimlik numarası yazılı olan) ya da pasaport) yanınızda bulundurmanız gerekir.

• Hangi kuruluşlardan ön başvuru yapabileceğinizi Turkcell Müşteri Hizmetleri'nden öğrenebilirsiniz.

• KamuSM Sertifikalı Mobil İmza abonesi olmak için ön başvuru, mevzuat gereği bağlı bulunduğunuz kurum aracılığıyla Tübitak Kamu Sertifikasyon Merkezine yapılmalıdır.

• Ön başvuru sırasında adınız, soyadınız, vatandaşlık numaranız, doğum yeriniz, doğum tarihiniz ve mobil imzanızla kullanacağınız Turkcell hattınızı belirtmeniz istenir.

BAŞVURU

• Ön başvurudan sonra, ehliyet, nüfus cüzdanı veya pasaportunuzla dilediğiniz bir Turkcell Mağazalarına başvurarak Turkcell Mobil İmza Sertifika Sahibi Taahhütnamesi'ni imzalamanız gerekir.

• Turkcell Mobil İmza'nın kullanılacağı hat 128K 4G LTE sim karta sahip olmalıdır.

•Coğrafi olarak bulunduğunuz yerin Turkcell merkezi arşivine olan uzaklığı ve iş yoğunluğuna bağlı olarak en geç 2 hafta içerisinde TurkcellMobilİmza'nız aktif hale gelecektir.

• Turkcell Müşteri Hizmetleri sizi arayarak, servisi başlatabilmek için kullanacağınız Başlatma Kodu'nuzu paylaşacak ve siz de Mobil İmza'nızı belirleyerek kullanmaya başlayabileceksiniz.

• Turkcell Mobil İmza başvurusu vekâletname ile yapılamaz.

Mobil imza ücretli mi?

Mobil imza 3 telekom şirketi üzerinden alınabiliyor. ... e-Devlet Kapısında mobil imza kullanımı için e-Devlet Kapısı'nca herhangi bir ücret talep edilmezken, GSM operatörleri tarafından bir ücretlendirme mevcuttur. Mobil İmza ücretlendirmesi hakkında Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone farklı ücretlendirmelere sahip.

Mobil imza kaç TL?