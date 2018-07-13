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MNG Kargo yönetim ekibini güçlendiriyor

Boran Uzun öncülüğünde değişim rüzgarlarının estiği MNG Kargo’da, Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özgün Şahin getirildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 11:18
MNG Kargo yönetim ekibini güçlendiriyor

Boran Uzun öncülüğünde değişim rüzgarlarının estiği MNG Kargo’da, Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Özgün Şahin getirildi. Şahin, “Bu dönemde odağımızdaki öncelikli konulardan biri de teknoloji. Şirketimizi ve sektörümüzü ileri taşıyacak teknolojik yatırımlara hız verirken, e-ticaret alanında hem kullanıcıların hem de firmaların memnuniyetini artıracak çözümler geliştireceğiz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 11:18
  1. mng kargo
  2. yönetim ekibi

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