MMU KAAN'ın rakibiydi! Güney Kore'nin 5.nesil savaş uçağı KF-21'de gelişme! Dünya gündemine oturdu!

KF-21B varyantı Elektronik Harbe, KF-21EX Beşinci Nesil Savaş Uçağı olarak hizmet verecek ve KF-21SA İhracat için tasarlanacak. Uzmanlara göre 3. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri giderek yaklaşıyorken adımlar peş peşe geliyor.

Bu varyantlardan biri olan KF-21B, elektronik harp görevlerine tahsis edilecektir. KF-21B elektronik harp uçağı, görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için iki Elektronik Destek Tedbiri (ESM) ve üç Elektronik Taarruz (EA) sistemi ile donatılacak. Müttefik uçaklara görevlerde eşlik edecek olan uçak, öncelikle ABD Donanması tarafından işletilen EA-18G Growler’a benzer şekilde karıştırma teknolojisini kullanarak düşman kara savunma sistemlerini bozmaya odaklanacak.

Ayrıca bir şey daha var! KF-21B, SEAD (Düşman Hava Savunmasının Bastırılması) operasyonları için AARGM-ER gibi anti-radyasyon füzelerine de sahip olabilir. Bir başka varyant olan KF-21EX, özellikle beşinci nesil avcı uçağı olarak nitelendirilmek üzere geliştirilmekte olup, Radar Kesit Alanını (RCS) azaltmak için bir Dahili Silah Bölmesine (IWB) sahiptir, bu da onu daha gizli ve düşman radarlarının tespit etmesini zorlaştırır. Bu varyant, uzun menzilli havadan havaya “Meteor” füzelerini veya küçük boyutlu havadan karaya füzeleri dahili olarak taşıyabilecek ve gizlilik yeteneklerini artıracaktır.

Ayrıca KF-21 “Boramae”, insansız hava aracı yeteneklerini ve uydu veri bağlantılarını entegre ederek Yeni Hava Muharebe Sisteminde (NACS) önemli bir rol oynayacak şekilde konumlandırılmaktadır. Bu gelişme, KF-21’i 5. nesil bir avcı uçağı haline getirerek, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere çeşitli uluslar tarafından öngörülen altıncı nesil uçaklara yaklaştırmayı amaçlamaktadır. Güney Kore, F/A-18 Hornet’ten Super Hornet’e ve F-15 Eagle’dan F-15 Strike Eagle’a evrime benzer şekilde KF-21 avcı uçağının boyutunu arttırmak istediği bildiriliyor. Üçüncü varyant olan KF-21SA, silah ve elektronik sistemlerle özelleştirebilecek ve ihracat müşterileri için özel olarak geliştirilecek.Korea Aerospace Industries (KAI), havadan havaya görevler için tasarlanan 40 adet KF-21 Block 1 savaş uçağının 2026 yılına kadar teslim etmeyi, sonraki aşamada ise havadan karaya görevler için 80 adet KF-21 Block 2 uçağını teslim etmeyi planlamaktadır…