MMU Kaan'ı görünce isyan etmişlerdi! Şimdi Rusları reddedip Türkiye'ye rakip olacaklar

Hindistan, Çin ve Tayvan arasındaki askeri rekabette geri kalmamak adına yerli üretimi 5. nesil savaş uçağı AMCA’yı geliştirmeye başladı.

Hint Donanması Güçleniyor

Hint Donanması, askeri gücünü artırmak için üçüncü uçak gemisini inşa etme ve 5. nesil savaş uçağı AMCA’yı envantere ekleme kararı aldı.

Bölgesel Tehditlere Karşı Önlem

Çevresindeki Bangladeş, Myanmar, Çin, Sri Lanka ve Pakistan gibi tehditlere karşı hazırlık yapan Hindistan, donanmasına 5. nesil savaş uçağını eklemek için çalışmalarını hızlandırdı.

Yerli Savaş Uçağı AMCA Geliyor

Hint Donanması, Rus üretimi Sukhoi Su-57’leri reddederek yerli üretim AMCA’yı geliştirme kararı aldı. AMCA, gelişmiş sensörler ve aviyoniklerle donatılacak.

FGFA Programından Çekildi

2018’de FGFA programından çekilen Hindistan, Su-57’lerin performansından memnun kalmayarak, 6 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti ve kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmeye yöneldi.

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Su-57 Hala Alternatif mi?

Rusya, Hindistan’a Su-57’leri hâlâ bir seçenek olarak sunmaya devam ediyor. Ancak Hindistan, AMCA’yı öncelikli olarak değerlendiriyor.

6 Milyar Dolarlık Yatırım İptal Edildi

Hindistan, Su-57’nin performans, maliyet ve iş paylaşımı konusundaki endişeleri nedeniyle 6 milyar dolarlık FGFA anlaşmasını iptal etti.

Su-57: Rusya’nın İlk Hayalet Uçağı

1999’da geliştirilmeye başlanan Su-57, Rus ordusunun ilk hayalet uçağı olarak 2020’de hizmete girdi. Bu uçak, MiG-29 ve Su-27’nin yerini alacak şekilde tasarlandı.

AMCA, Hindistan’ın Yeni Gözdesi

Hindistan, bölgedeki askeri güç dengesini değiştirecek yerli üretim 5. nesil savaş uçağı AMCA’yı envanterine katmak için çalışmalarını sürdürüyor.