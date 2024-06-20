MMU Kaan'ı görünce isyan etmişlerdi! Şimdi Rusları reddedip Türkiye'ye rakip olacaklar
Asya kıtasında gerilim sürerken Hindistan'dan sürpriz bir hamle geldi. Su-57'leri kenara atma kararı alan Hindistan, beşinci nesil savaş uçağı AMCA için harekete geçti. AMCA, Kaan'ın yeni rakibi olacak. Bilindiği üzere Hint medyası, Kaan'ın test uçuşları sonrası Dehli yönetimine sert eleştiriler getirmişti. Bu eleştirilerin ardından AMCA için harekete geçilmesi dikkat çekti.
Hindistan, Çin ve Tayvan arasındaki askeri rekabette geri kalmamak adına yerli üretimi 5. nesil savaş uçağı AMCA’yı geliştirmeye başladı.
Hint Donanması Güçleniyor
Hint Donanması, askeri gücünü artırmak için üçüncü uçak gemisini inşa etme ve 5. nesil savaş uçağı AMCA’yı envantere ekleme kararı aldı.
Bölgesel Tehditlere Karşı Önlem
Çevresindeki Bangladeş, Myanmar, Çin, Sri Lanka ve Pakistan gibi tehditlere karşı hazırlık yapan Hindistan, donanmasına 5. nesil savaş uçağını eklemek için çalışmalarını hızlandırdı.
Yerli Savaş Uçağı AMCA Geliyor
Hint Donanması, Rus üretimi Sukhoi Su-57’leri reddederek yerli üretim AMCA’yı geliştirme kararı aldı. AMCA, gelişmiş sensörler ve aviyoniklerle donatılacak.
FGFA Programından Çekildi
2018’de FGFA programından çekilen Hindistan, Su-57’lerin performansından memnun kalmayarak, 6 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etti ve kendi 5. nesil savaş uçağını geliştirmeye yöneldi.
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Su-57 Hala Alternatif mi?
Rusya, Hindistan’a Su-57’leri hâlâ bir seçenek olarak sunmaya devam ediyor. Ancak Hindistan, AMCA’yı öncelikli olarak değerlendiriyor.
6 Milyar Dolarlık Yatırım İptal Edildi
Hindistan, Su-57’nin performans, maliyet ve iş paylaşımı konusundaki endişeleri nedeniyle 6 milyar dolarlık FGFA anlaşmasını iptal etti.
Su-57: Rusya’nın İlk Hayalet Uçağı
1999’da geliştirilmeye başlanan Su-57, Rus ordusunun ilk hayalet uçağı olarak 2020’de hizmete girdi. Bu uçak, MiG-29 ve Su-27’nin yerini alacak şekilde tasarlandı.
AMCA, Hindistan’ın Yeni Gözdesi
Hindistan, bölgedeki askeri güç dengesini değiştirecek yerli üretim 5. nesil savaş uçağı AMCA’yı envanterine katmak için çalışmalarını sürdürüyor.