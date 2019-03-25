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MMT Amerikan hastanesi kadrosunu güçlendirdi

Türkiye’nin ilk özel hastanelerinden birisi olan Özel MMT Amerikan Hastanesi, güçlü ve iddialı hekim kadrosuna bir yenisini daha ekledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:48
MMT Amerikan hastanesi kadrosunu güçlendirdi

Türkiye’nin ilk özel hastanelerinden birisi olan Özel MMT Amerikan Hastanesi, güçlü ve iddialı hekim kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Uzun yıllar Gaziantep Çocuk Hastanesi’nde Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Ali Sönmez, Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.


Her geçen gün güçlenen kadrosuna bir yenisini daha ekleyen Özel MMT Amerikan Hastanesi’nde, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Dr. Ali Sönmez hasta kabulüne başladı. Uzm. Dr. Ali Sönmez, tedavi alanlarının başında yer alan Sağlıklı bebek ve çocuk gelişimi takibi, çocuk diyet analizi, alerjik hastalıklar, astım ve çocuk cilt hastalıkları, akciğer hastalıkları ve enfeksiyonu, mide-bağırsak hastalıkları, tiroit ve diğer hormonal hastalıklar, çocukluk çağı enfeksiyonları, yeni doğan bebek sağlığı ve hastalıklarının takibi ve tedavisini yapmaktadır.


Uzm. Dr. Ali Sönmez kimdir


1979 yılında Gaziantep Yavuzeli ilçesinde doğdu. Aliye Ömer Battal İlkokulu, Piri Reis ortaokulu ve Şehit Şahin lisesinde eğitimini tamamladıktan sonra 1996-2002 arası Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini tamamladıktan sonra 2002-2003 yılları arası Kilis Martavan Sağlık Ocağında mecburi hizmetini tamamladı.2003-2005 yılları arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk hastanesinde genel cerrahi uzmanlığı için eğitim aldı.2005-2010 yılları arasında İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesinden uzmanlığını aldı. 2010-2012 yılları arası Adıyaman Besni Devlet Hastanesi de mecburi hizmetini tamamladı. 2012-2019 yılları arasında Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çalıştı. Evli ve bir çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:48
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