MMO'dan oteller ve toplu taşıma araçları için Kovid-19 ile mücadele önerileri:

ANKARA (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası (MMO) İklimlendirme Teknik Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede oteller ve toplu taşıma araçlarında alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışma hazırladı.

MMO İklimlendirme Teknik Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında hazırlanan "Otellerde Pandemi Tedbirleri" ve "Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri" başlıklı çalışmalar, düzenlenen telekonferans aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Kovid-19'un yayılmasının önüne geçmek için uzmanlık alanları çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını belirterek, emeği geçen kurum ve kuruluşlar ile doktorlara teşekkür etti.

"Otellerde Pandemi Tedbirleri" başlıklı çalışmayı anlatan MMO İklimlendirme Teknik Kurulu üyelerinden Gürkan Arı, salgın sürecinde oteller, tatil köyleri, dinlenme ve turistik amaçlı tesislerde yer alan kapalı alanların mekanik tesisatına yönelik öneriler hazırladıklarını dile getirdi.

Arı, klima santrallerinin doğru kullanıldığında sağlığa zararının olmadığına ve fayda sağladığına, yanlış kullanıldığında ise hastalığın bulaşma riskini artırdığına dikkati çekti.

Yüzde 100 taze hava ile çalışan klima santrallerinin kullanılması gerektiğini belirten Gürkan Arı, "Karışım havalı klima santrallerini, yüzde 100 taze hava ile çalışacak şekilde revize etmek gerekiyor. Isı geri kazanım sistemleri eğer tamburlu tip ise geri dönüş havası üzerinde bulunan virüslerin, tamburun çalışması sırasında egzoz ve taze hava aynı yüzeylerden geçtiği için taze havaya karışma riski vardır. Bu nedenle kullanılmamalıdır. Plakalı tip ısı geri kazanım sistemiyle çalışan klima santrallerinde sızıntı kontrolü yapılmalı ve ona göre kullanımına karar verilmelidir. Bataryalı tip ısı geri kazanım üniteleri ise havanın karışma riski olmadığından güvenle kullanılabilir." bilgisini paylaştı.

Arı, klima santrallerinin salgın sürecinde düzenlenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Klima santrali egzoz atış panjuru ile taze hava emiş panjuru arasında en az 10 metre mesafe olmalıdır. Temiz ve kirli hava karışma riski olmayacak şekilde düzenlenmeli, mümkünse farklı cephelerden atılmadır. Taze hava alışı ve egzoz atışları, insanların yürüme ve bulunma ortamlarından uzaklaştırılmalıdır." dedi.

Otellerde bulunan diğer cihaz ve sistemlere yönelik önerilerini de aktaran Gürkan Arı, "Havalandırma tesisatlarında mümkün olduğunca hava türbülansının az olacağı çözümlere gidilmelidir. İç ortam nem seviyesinin yüzde 40 ile yüzde 60 aralığında tutulmasına özen gösterilmelidir." diye konuştu.

- Otellerdeki ortak kullanım alanları

Arı, otellerdeki ortak kullanım alanlarının riskli bölgelerden olduğuna vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tuvalet aspiratörleri 7/24 kesintisiz çalıştırılmalıdır. Tuvaletlerde negatif basınç sağlanmalıdır. Tuvalet egzoz atışları kesinlikle taze hava emişine karışmamalıdır. Tuvaletlerde bulunan yer sifonlarına sürekli su ilave edilmeli, süzgeçlerin kuru kalması engellenmelidir. Lavabo bataryaları, pisuvar muslukları, sıvı sabunluklar el değmeden çalıştırılmalıdır. Kapılar el değmeden açılacak şekilde çalışır olmalıdır. Hava ile çalışan el kurutma sistemleri kapatılmalı, kağıt havlular kullanılmalıdır. Klozetlerde tek kullanımlık klozet örtüleri kullanılmalıdır. Tuvalet kabinlerine mutlaka dezenfektan ve tuvalet kağıdı konulmalı ve sık sık kontrol edilmelidir. Abdest alma mahallerinde özel hijyen tedbirleri alınmalı, aksi takdirde pandemi sürecinde kapalı tutulmalıdır."

- Otel odalarında alınması gereken tedbirler

Otel odalarında dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret eden Gürkan Arı, "Dezenfeksiyon işlemi her müşteri değişiminde tüm oda ve cihazlar için işletme ve bakım komisyonu tarafından belirlendiği şekilde yapılmalıdır." şeklinde konuştu.

Arı, otel odasına dışarıdan kişilerin girmesi durumunda müşteri değişiminde olduğu gibi dezenfeksiyon işleminin yeniden yapılması gerektiğini söyleyerek, halı kaplama varsa kolay temizlenebilir ve silinebilir parke, seramik gibi malzemelerle değiştirilmesini önerdi.

Otel mutfakları için Kovid-19'la mücadeleye yönelik önerilerini de anlatan Gürkan Arı, "Ürünlerin hazırlanması ve servisi esnasında kullanılan malzemelerin bulaşıkları mutlaka bulaşık makinasında minimum 60 derecede yıkanmalıdır. Mutfak personel üniformaları, ayakkabıları ve terlikleri günlük olarak minimum 60 derece sıcak suda temizlenmelidir." dedi.

- Sauna, hamam ve buhar odaları

Arı, çamaşırhanelerde çapraz bulaşma olmaması için kirli ve temiz alanların ayrılması gerektiğinin altını çizerek, kirli çamaşırların girişi ve temizlerin çıkışının hijyen kurallarına göre düzenlenmesinin önemine işaret etti.

Zorunlu olmadıkça asansörlere binilmemesi, gerekli durumlarda 1 metrekarede 1 kişi olacak şekilde kullanılması gerektiğini söyleyen Gürkan Arı, şöyle devam etti:

"Sauna, hamam ve buhar odaları hijyen koşullarının sağlanması şartıyla kullanılabilir. Saunalar, 5 metrekare alanda 1 kişi olacak şekilde kullanılabilir. Çünkü saunalardaki sıcaklık 80-90 derecelerde oluyor. Ancak buhar odaları ve Türk hamamları, sadece kullanıcıların bir aile olarak kullanmak istemesi ya da birlikte girmeyi kabul eden bir grup olarak kullanılması durumunda 2,5 metrekareye 1 kişi esasına göre kullanılabilir. Bunun dışındaki münferit kullanımlar için aynı anda tek kişinin kullanımına müsaade edilmelidir. Birbirini tanımayan 2, 3 kişinin aynı anda kullanmasını doğru bulmuyoruz. Kullanıcı grubu değişiminden sonra hamam ve buhar odalarında duvar, zemin, oturma grupları, varsa göbek taşları, kese masaları, kurnalar, kurna muslukları, su kanalları dezenfekte edilmelidir."

Arı, önerileri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile Kültür ve Turizm Bakanlığının tavsiyelerine ilave olarak sunduklarını hatırlattı.

- "Toplu Taşıma Araçlarında Pandemi Tedbirleri"

Toplu taşıma araçlarına yönelik tedbirleri açıklayan MMO İklimlendirme Teknik Kurulu üyelerinden Alpay Lök de salgın sürecinde hem şehir içi hem de şehirler arası toplu taşımanın sağlıklı ve güvenli yapılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Otobüslerde pencerelerin açılarak taze havanın doğal yollarla araç içine girmesinin sağlanması gerektiğini söyleyen Lök, "Araç iç hava sirkülasyonu yapılmamalı, bu amaçla, araç iç hava sirkülasyon düğmesi mutlaka kapalı olmalı veya iptal edilmelidir. İklimlendirme sisteminin mümkün olduğunca fazla dış hava ile çalıştırılması için teknik önlemler alınmalıdır. İklimlendirme sisteminin zorunlu olmadıkça kulanılmaması ve yolcuların rahatsız olmadan maskeyi sürekli olarak takabilmeleri için termal konfor sağlanmalıdır. Bu amaçla araç içi sıcaklığı, şehir içi otobüslerde 26-28 derece, şehirler arası otobüslerde 24-26 derece olarak ayarlanmalıdır." diye konuştu.

Alpay Lök, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve dezenfeksiyonu daha sık yapılması gerektiğini, "Merkezi bir yazılım geliştirilerek hangi araca ne işlem yapıldığının, uygulamaların daha kolay denetlenmesi ve izlenmesi sağlanmalıdır. Pandemiye karşı mücadelede alınan önlemlerin etkinliği için ulaşımla ilgili tüm birim çalışanlarına eğitim verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerinin yeni şartlara göre düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Lök, şehirler arası yolculuklarda sürücülerin daha sık molalarla dinlenmesinin ve kapıların açılarak otobüslerin havalandırılmasının önemine işaret etti.

Alpay Lök, çalışma saatlerinin kademeli mesai ile daha geniş bir zamana yayılmasıyla şehir içi toplu taşıma araçlarında 1 metre fiziksel mesafeyi bozan yığılmaların önlenebileceğini ifade ederek, "Örneğin, mesai başlangıcının fabrikalarda saat 06.00'da, kamu kurumlarında saat 08.00'de, ofis ve hizmet şirketlerinde saat 10.00'da, ders başlangıcının okullarda saat 09.00'da olması, mesai ve ders bitiş saatlerinin de başlangıca uygun şekilde yine kademeli olarak düzenlenmesi sağlanabilir." şeklinde konuştu.