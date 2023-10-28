MMA dövüşçüsü Jake Shields paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
5 kez dünya şampiyonu olan MMA dövüşçüsü Amerikalı Jake Shields'in paylaştığı İsrail ve ABD görseli sosyal medyada bomba etkisi yaptı.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Küresel haydut ABD ve kukla Avrupa'yı arkasına alan terörist İsrail, abluka altında tuttuğu Filistin'e ölüm yağdırıyor.
Amerikalı karma dövüş sanatçısı Jake Shield katliama sessiz kalmadı.
Shields'in sosyal medya hesabından paylaştığı İsrail ve ABD görseli bomba etkisi yaptı.
İşte Jake Shield'in ABD'yi İsrail'in iti olarak gösterdiği o paylaşım:
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