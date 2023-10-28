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Sosyal Medya MMA dövüşçüsü Jake Shields paylaştı! Sosyal medya yıkıldı
Sosyal Medya

MMA dövüşçüsü Jake Shields paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 12:10:00 - 2023-10-28 13:01:03
MMA dövüşçüsü Jake Shields paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

5 kez dünya şampiyonu olan MMA dövüşçüsü Amerikalı Jake Shields'in paylaştığı İsrail ve ABD görseli sosyal medyada bomba etkisi yaptı.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Küresel haydut ABD ve kukla Avrupa'yı arkasına alan terörist İsrail, abluka altında tuttuğu Filistin'e ölüm yağdırıyor. 

Amerikalı karma dövüş sanatçısı Jake Shield katliama sessiz kalmadı.

Shields'in sosyal medya hesabından paylaştığı İsrail ve ABD görseli bomba etkisi yaptı.

İşte Jake Shield'in ABD'yi İsrail'in iti olarak gösterdiği o paylaşım:
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Yorumlar

selva

süper olmuş abd li vergi verenler iarailin köpeği olmuş

Çağlar

Çok güzel özetlmiş. Helal olsun sana gardaş
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