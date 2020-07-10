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Spor

MLS'de bir takım daha koronavirüs nedeniyle turnuvadan çekildi

Yeniakit Publisher
2020-07-10 10:48:17 -
MLS'de bir takım daha koronavirüs nedeniyle turnuvadan çekildi

ANKARA (AA) - Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Nashville, kulüpteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, toplamda 9 futbolcunun koronavirüse yakalanması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.

Nashville, 10 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Dallas'ın ardından turnuvadan çekilen ikinci takım oldu.

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS, dün başlayan farklı formattaki turnuvayla yeniden start almıştı.

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