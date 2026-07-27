MKE'nin 'Dersliksiz Okul Projesi'ne uluslararası ödül!

Mesleki eğitimi üretim sahasıyla buluşturan Dersliksiz Okul Projesi, gençlerin teorik bilgilerini fabrika ortamında uygulama imkânı sunarak savunma sanayiine nitelikli insan kaynağı kazandırmayı hedefliyor. İlk kez geçtiğimiz yıl MKE Mühimmat Fabrikası Müdürlüğü'nde hayata geçirilen proje kapsamında, Makine ve Teknoloji Tasarım Alanı'nda eğitim gören 31 lise öğrencisi, 2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayarak karnelerini aldı. Eğitimlerini proje kapsamında sürdürecek öğrenciler, gelecek eğitim öğretim yılında da üretim sahasında uygulamalı eğitim almaya devam edecek.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN BAŞVURULAR 31 TEMMUZ’A KADAR!

Uluslararası bir ödülle taçlandırılan Dersliksiz Okul Projesi'nin 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı başvuruları devam ediyor. Projede yer almak isteyen aday öğrenciler, başvurularını 31 Temmuz tarihine kadar Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü - Mesleki Eğitim Şubesi aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Proje kapsamında MKE tarafından öğrencilerin kırtasiye, giyim, ulaşım ve yemek ihtiyaçları karşılanırken, eğitim süresince her öğrenciye asgari ücretin %30’u oranında aylık burs desteği sağlanıyor. Ayrıca başarı sıralamasında ilk %10’a giren öğrencilere ek olarak asgari ücretin %10’u oranında başarı bursu veriliyor.

MKE’DEN SAVUNMA SANAYİİNE NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ HAMLESİ

Uygulamalı eğitim modeli esas alınarak oluşturulan sistemde öğrenciler; haftanın 4 günü doğrudan fabrikalarda uygulamalı, 1 günü ise teorik eğitim alıyor. Branş öğretmenleri ile birlikte MKE mühendislerinin rehberliğinde yürütülen eğitimlerde öğrenciler, gerçek üretim hatları üzerinde çalışarak savunma sanayiine yönelik teknik süreçleri yerinde öğreniyor.

Mühimmat üretim süreçlerinden üretim disiplinine, teknik altyapı kullanımından kalite ve güvenlik kültürüne kadar birçok alanda tecrübe kazanan öğrenciler, eğitim sürecini yalnızca sınıf ortamında değil, doğrudan fabrikalarda üretimin yapıldığı merkezlerde geçiriyor. Böylece öğrenciler, mezuniyet öncesinde savunma sanayiinin ihtiyaç duyduğu uygulama tecrübesi ve teknik yetkinliklerle donatılıyor.