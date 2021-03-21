MKEK’ten "Hibrit FIRTINA Obüsü" hamlesi

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından başlatılan "E-FIRTINA" projesi ile T-155 FIRTINA Kundağı Motorlu Obüs Sistemi’nin hibrit tahrikli bir konfigürasyonunun geliştirilmesi hedefleniyor.

E-FIRTINA; 1300 beygir güce sahip olacak, 4 saatte hızlı bir şekilde şarj edilebilecek ve 30 kilometre hıza altı saniyede ulaşabilecek. MKEK tarafından daha önce de TSK envanterinde çok yüksek miktarda bulunan M113 Zırhlı Personel Taşıyıcı’lar hibrit hale getirilmişti.

Şu ana kadar yaklaşık 280 adet üretilen T-155 FIRTINA Obüsleri, MKEK tarafından geliştirilen top ve mühimmat ile Roketsan tarafından geliştirilen Dipten Yanma Ünitesi (DYÜ) sayesinde 40+ kilometre menzile kadar atış yapabilmektedir.

Güneş Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekatı, Bahar Kalkanı Harekatı gibi birçok operasyon kullanılan T-155 FIRTINA Obüsü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en stratejik atış destek vasıtaları arasında bulunuyor.

Ayıca teslimat faaliyetleri devam eden Yeni Nesil FIRTINA Obüsü Projesi kapsamında da Türk Silahlı Kuvvetleri’ne 140 adet FIRTINA-II Obüsü teslim edilecek. FIRTINA-II Obüsleri, FIRTINA Obüslerine göre çok daha gelişmiş özelliklere sahip. FIRTINA-II’nin en büyük farkı ise hidrolik yerine elektrik takatli bir kule sistemine sahip olması.

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