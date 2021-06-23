MKEK özelleştirilecek mi? Bakan Hulusi Akar tartışmalara son noktayı koydu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclise gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya’nın Karadeniz'de İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açmasına ilişkin soru üzerine Akar, yapılan açıklamaları takip ettiklerini belirtti.

Farklı açıklamaların olduğuna işaret eden Akar, "Bu işin gerçeği nedir, ne değildir bu konuda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki saatlerde bu konu daha net hale gelecektir. Takip ediyoruz." yanıtını verdi.

"Özelleştirme yok"

Meclise gelen MKEK'in anonim şirket olmasını düzenleyen kanun teklifine yönelik eleştiriler hatırlatılarak konu hakkındaki değerlendirmesi sorulan Bakan Akar, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz dönemde yerli ve milli savunma sanayinin gelişmesiyle ilgili yapılan çalışmaları görmek lazım. Bu konuda gurur verici oranlara ulaşıldı, kamuda, özel sektörde yoğun bir şekilde çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar içinde MKEK'nin çok özel ve önemli bir yeri var. MKEK, yıllarca memleketimize hizmet etmiş, bizim gözbebeğimiz son derece önem verdiğimiz bir kurumumuz.

Çalışmalar sürerken, uzmanların da söylediği gibi, mevcut yapısıyla, hantal yapısıyla gerekli gelişmeleri sağlaması, ilerlemeyi sağlaması, ileri teknolojiyi kullanması pek mümkün değil. Bizim burada yapmaya çalıştığımız konu, MKEK'in modern bir yapıya kavuşması, bu hantal yapıdan kurtulması, rekabet gücünün gelişmesi, etkin ve esnek bir yapıyla ülkemize, milletimize daha iyi bir şekilde hizmet etmesine gayret gösteriyoruz. Kısaca söylemek gerekirse, özelleştirme yok, orada çalışan kardeşlerimizin, evlatlarımızın özlük haklarının geriye gitmesi söz konusu değil."

Akar, bu konudaki çalışmaların kurallar dahilinde, herhangi bir kısıtlama olmadan şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü de aktardı.