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Ekonomi MKE AŞ’nin başlangıç sermayesi 1.2 milyon TL
Ekonomi

MKE AŞ’nin başlangıç sermayesi 1.2 milyon TL

Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi (MKE AŞ), faaliyete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 11:16:00 -
MKE AŞ’nin başlangıç sermayesi 1.2 milyon TL

Şirketin başlangıç sermayesi 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlendi. MKE AŞ faaliyetlerini sermayesinin tamamı Hazine’de olacak şekilde sürdürecek. Şirket, silahları, mühimmatları, patlayıcıları, makine ve teçhizatları hem yurt içinde hem yurt dışında üretip ürettirebilecek. Ayrıca enerji, geri dönüşüm, lojistik destek sağlama, mühimmat ayırma ve ayıklama faaliyetlerinde bulunabilecek

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