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MKE Ankaragücü'nün 5 futbolcusu, öğrencilerle bir araya geldi

22 Şubat 2019 Cuma 16:29
MKE Ankaragücü'nün 5 futbolcusu, öğrencilerle bir araya geldi

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü'nün 5 futbolcusu, öğrencilerle buluştu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Michal Pazdan, Dever Orgill, Tyler Boyd, Kaan Uykur ve Altay Bayındır özel bir okulda düzenlenen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Açıklamada, yabancı futbolcuların ilk kez bu tür bir organizasyona katıldıkları ve kendilerine karşı gösterilen ilgiden mutlu oldukları ifade edildi.

Bir öğrencinin, "Altay ağabey ben de senin gibi kaleci olmak istiyorum. Sen kaleci olmaya nasıl karar verdin?" şeklindeki sorusuna milli kaleci Altay Bayındır, "Anne 'sence ben kaleci mi olmalıyım yoksa oyuncu mu' dedim. Annem de, 'oğlum futbolcular çok koşuyor bir de çok sakatlanıyorlar. Sen en iyisi kaleci ol' dedi. Ben de o gün kaleci olmaya karar verdim." şeklinde cevap verdi.




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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:29
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