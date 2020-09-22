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Spor MKE Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha
Spor

MKE Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha

Kulüp başkanı Fatih Mert, Kosovalı orta saha oyuncusu Idriz Voca'nın Ankara'ya geldiğini ve bugün sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-09-22 09:40:06 -
MKE Ankaragücü'ne Kosovalı orta saha

ANKARA (AA) - Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, İsviçre'nin Luzern takımından Kosovalı oyuncu Idriz Voca'yı transferi için Ankara'ya getirdi.

Kulüp başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Voca'nın Ankara'ya geldiğini duyurarak, "Sevgili Ankaragüçlüler, İsviçre'nin Luzern takımından Kosova Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Idriz Voca'yla, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzaları atacağız." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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