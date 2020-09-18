  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MKE Ankaragücü'nden orta sahaya takviye
Spor

MKE Ankaragücü'nden orta sahaya takviye

Başkent ekibi, Fransa'nın Saint-Etienne takımından Senegalli Assane Diousse'yi 1 yıllığına kiraladı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:23:09 -
MKE Ankaragücü'nden orta sahaya takviye

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fransa'nın Saint-Etienne takımından Assane Diousse ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Senegalli orta saha oyuncusunun yanı sıra başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Atılan imzanın sarı-lacivertli camiaya hayırlı olmasını dileyen Mert, Diousse'nin takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

MKE Ankaragücü'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden 1997 doğumlu Assane Diousse ise sarı-lacivertli ekipte başarılı bir sezon geçirmek istediğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur
Gündem

Not bırakıp intihar etti: Ölümümden Müge Anlı sorumludur

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Aleyna Çakır'ın evinde ölü bulunması olayı ile ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun'un anne..
YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!
Gündem

YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!

Sosyal medyada türlü saçmalıkla gençlere kötü örnek olan ve koronavirüse yakalandığı belirtilen Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya ç..
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı