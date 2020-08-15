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Spor

MKE Ankaragücü'nde sağlık kontrolleri yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 14:25:32 -
MKE Ankaragücü'nde sağlık kontrolleri yapıldı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde, teknik heyet ve futbolcular sağlık kontrolünden geçti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik heyet ve futbolcular, yeni sezon öncesinde Acıbadem Ankara Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kan tetkiklerinin ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen teknik heyet ve sporcuların kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla sona erdi.

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