0553 313 94 23

MKE Ankaragücü'nde, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları

Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas dışında tüm oyuncular idmana katıldı

20 Ağustos 2019 Salı 20:49
MKE Ankaragücü'nde, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları

ANKARA (AA) - Süper Lig'de, 24 Ağustos Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas tedbir amaçlı dinlendirildi.

Teknik direktör Aykan Atik, antrenman öncesinde orta sahada futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncular tam sahada ısınma koşusu gerçekleştirdi.

Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapmaca oynayan sarı-lacivertli oyuncular tek pas koordinasyon çalışmasıyla idmana devam etti. Dar alanda 3 grup halinde maç oynayan başkent ekibi futbolcuları, hafif koşuyla antrenmanı bitirdi.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 20:49
  1. Futbol
  2. İstikbal Mobilya Kayserispor
  3. MKE Ankaragücü
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı, Galatasaray ve Beşiktaş kayıp
    1. Kanarya ligin ilk haftası kanatlandı,..
    2. GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını
    3. Kamboçya Başbakanı'ndan muhalif lidere..
    4. "Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"
    5. "Sonuna kadar Türkiye'ye güveneceğiz"
    6. Elazığ'da tır ile otomobil çarpıştı: 2..
    7. Sri Lanka hükümetinden ordudaki..
    8. "Yemen'in parçalanma riski artıyor"..
    9. Lavrov'dan çarpıcı açıklama:..
    10. Esad rejimi İdlib’e saldırdı: 2 ölü
    11. Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı..
    12. Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı..
    13. G7 Zirvesi'nde 13 bin 200 polis ve..
    14. MKE Ankaragücü'nde, İstikbal Mobilya..
    15. Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları..
    16. Tıraş köpüğünü ev temizliğinde..
    17. İtalya'da hükümet krizi
    18. Başakşehir’de Mahmut Tekdemir ile 5,..
    19. İtalya Başbakanı Conte: “Salvini kendi..
    20. CHP’de iptal edilen kongre partilileri..
    21. Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri..
    22. GÜNCELLEME - Balıkesir'de torun dedesi..
    23. Ağrı’da terör propagandasına 9 kişi..
    24. Başakşehir, Mahmut ve Mert ile..
    25. BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat..
    26. Bakan Kasapoğlu'ndan A Milli Basketbol..
    27. Irak'ta Haşdi Şabi üssünde patlama
    28. Ankara'da otobüs kazası: 8 kişi yaralı
    29. Trabzonspor Atina'da
    30. Başakşehir'den iki anlaşma birden!
    O genel müdür görevden alınıyor
    O genel müdür görevden alınıyor
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Saadet Partisi'nden kayyım açıklaması
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    Sezai Temelli’den alçak tehdit! ‘Bu zemini terk etmeyeceğiz, hesap soracağız’
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    İkinci kez görevden alınan Ahmet Türk'ten açıklama
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu
    MSB'den flaş açıklama: Konvoyumuz vuruldu

    Günün Karikatürü

    20 Ağustos 2019
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Kendi kitlesi bile çileden çıktı! "Sayın İmamoğlu sana karşı olan desteğimize pişman etme"
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz
    Eski istihbarat Başkanı uyardı: O zaman dur demeliyiz