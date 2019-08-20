MKE Ankaragücü'nde, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıkları Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas dışında tüm oyuncular idmana katıldı

ANKARA (AA) - Süper Lig'de, 24 Ağustos Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak MKE Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki idman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Hafif sakatlığı bulunan Alihan Kubalas tedbir amaçlı dinlendirildi. Teknik direktör Aykan Atik, antrenman öncesinde orta sahada futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Toplantının ardından oyuncular tam sahada ısınma koşusu gerçekleştirdi. Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 2 top kapmaca oynayan sarı-lacivertli oyuncular tek pas koordinasyon çalışmasıyla idmana devam etti. Dar alanda 3 grup halinde maç oynayan başkent ekibi futbolcuları, hafif koşuyla antrenmanı bitirdi. MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.