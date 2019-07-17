0553 313 94 23

MKE Ankaragücü’nde iç transferler devam ediyor

MKE Ankaragücü, iç transferde Korcan Çelikay, İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut ve Mehmet Sak ile yeniden anlaşma sağladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
MKE Ankaragücü’nde iç transferler devam ediyor

MKE Ankaragücü, iç transferde Korcan Çelikay, İlhan Parlak, Sedat Ağçay, Aydın Karabulut ve Mehmet Sak ile yeniden anlaşma sağladı.


Yeni sezon transfer çalışmalarına devam Başkent ekibi, Korcan Çelikay ve İlhan Parlak ile 2 yıllık, Sedat Ağçay, Mehmet Sak ve Aydın Karabulut ile 1’er yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpte bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Sedat Ağçay, “Burası benim ailem. Yine sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuşurken, Ankaragücü forması altında 2 şampiyonluk yaşadığını belirten kaleci Korcan Çelikay ise, "Süper Lig’de daha üst seviyelerde olmak istiyoruz" diye konuştu.


İki sezon boyunca Ankaragücü forması altında mücadele eden İlhan Parlak, Ankaragücü ile eskiden gelen bir bağı olduğunu dile getirirken, sarı lacivertli kulüpte kalmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.


Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Başkent temsilcisine katılan Aydın Karabulut, "İyi bir kamp dönemi geçirip hem kendi açımdan hem kulübüm açısından verimli bir sezon yaşamak istiyorum" derken, Mehmet Sak ise, "Çok çalışarak iyi bir sezon geçireceğiz" açıklamalarında bulundu.


Toplu imza töreninde MKE Ankaragücü Kulüp Genel Müdürü Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktör Adnan Erkan’da yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:57
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Hisarcık’ta çöp konteynerleri ilaçlanıyor, Kütahya’da da ilaçlansın"
    1. "Hisarcık’ta çöp konteynerleri..
    2. Kafkas petekli akasya balı satışa..
    3. Terör örgütü DEAŞ şüphelilerine hapis..
    4. Terör kurbanı Ayaz’ın en büyük hayali,..
    5. HDP’li Belediyenin skandal tabelasını..
    6. Kayserili bisikletçilerden Balkan..
    7. Başkan Gürkan’dan Yeni Malatyaspor..
    8. Didim'de 107 düzensiz göçmen yakalandı
    9. İzmir’de İMOK Tırmanma Kupası’nda..
    10. Erdek’te hırsızlık olayına karışan 3..
    11. Karmod, tehlikeli atık depolama..
    12. Kastamonu Belediyespor'da transfer
    13. Çeltikçi halkı bozuk yollarından dertli
    14. Husiler Suudi Arabistan'ın Cazan..
    15. Söğüt’te çay ocağı ve çay bahçeleri..
    16. Çankaya Belediyesi kadınların yanında
    17. 31 Süper Lig topçusu takım arıyor!
    18. Antep fıstığı üreticisinin Çin sevinci
    19. Bilecik’te katı atık tesislerinde..
    20. Madenciliğin önemli fuarı, devlet..
    21. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    22. Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları..
    23. Yüzde yüz yerli! Yavruları daha..
    24. Eskişehir’de ‘Yüz Okuma Teknikleri’..
    25. Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan..
    26. Japonya'da yılın ilk yarısında yabancı..
    27. Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci..
    28. Hakkari’de sigara, şarjör ve..
    29. Temmuz ortasında dört mevsimi yaşadılar
    30. Kaçırılan Türk denizcilerden hala..
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Ölen çocuklar için attığı tweete tepki yağıyor! Komünist başkan PKK'yı gizledi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Özkoç, "FETÖ’yü AK Parti besledi" dedi, cevap sosyal medyadan geldi
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’