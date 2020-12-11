  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor MKE Ankaragücü yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek
Spor

MKE Ankaragücü yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:54:07 -
MKE Ankaragücü yarın İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü'nün ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.

Ligde bir maçı eksik olan, bir haftayı da bay geçen sarı-lacivertli takım, oynadığı 9 karşılaşmada 2 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor.

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi MKE Ankaragücü'nde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Öte yandan başkent temsilcisinde, maç öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde biri futbolcu 3 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde 8 Aralık'ta da 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın tahminini açıkladılar: 2021'de maksimum o seviyeye çıkacak
Ekonomi

Altın tahminini açıkladılar: 2021'de maksimum o seviyeye çıkacak

İngiltere merkezli HSBC 2021 altın tahminini açıkladı. Bankaya göre 2021 yılında gram altın maksimum 500 lira seviyesine ulaşacak. ..
Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı
Aktüel

Dikkat! Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitim ve farkındalık programı SİBERAY, "WhatsApp yoluyla doğrulama" yöntemiyle yapılan sosyal medya dolandırıcıl..
AB Zirvesi'nde kritik Türkiye kararı
Dünya

AB Zirvesi'nde kritik Türkiye kararı

Yunanistan'ın başını çektiği ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen tasarı AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilmedi.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay