  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 18:29:07 -
MKE Ankaragücü, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma organizasyonuyla devam eden idmanın ana bölümünde çift kale maç ve taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert ile yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Beştepe Tesisleri'ndeki hazırlıklarını tamamlayan başkent ekibi, akşam saatlerinde hava yoluyla Trabzon'a hareket edecek.

Sarı-lacivertlilerde sakat oyuncu bulunmazken, kart cezalısı Daniel Lukasik ve Stelios Kitsiou, Trabzonspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Lige verilen aradan sonra Gaziantep FK'yle 1-1 berabere kalan, geçen hafta da lider Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybeden MKE Ankaragücü, kümede kalma umutlarını artırmak için Trabzon'dan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

Hafta içi Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü, teknik direktörlük koltuğuna İbrahim Üzülmez'i getirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı