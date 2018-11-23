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MKE Ankaragücü taraftarlarından, TFF'ye protesto

Sarı-lacivertli ekibinin taraftarları, TFF'nin Ankara'daki binasının önünde toplanarak, Beşiktaş maçının Kayseri'ye alınmasına tepki gösterdi

23 Kasım 2018 Cuma 20:36
MKE Ankaragücü taraftarlarından, TFF'ye protesto

ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü taraftarları, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile yarın oynayacakları maçın Kayseri'ye alınması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.

Sarı-lacivertli ekibin taraftarları, TFF'nin Ankara'daki binasının önünde toplanarak, alınan karara tepki gösterdi.

Ankaragücü Yaşasın Birlik Platformu Sözcüsü Cem Üner, burada yaptığı açıklamada, maça 29 saat kala alınan kararın "yüz karası" olduğunu belirterek, "Biz skor taraftarı değiliz. Bizi 5-0 yensinler, önemli değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Bu bir sürgündür." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü taraftarları olarak kimseyle husumetleri bulunmadığına dikkati çeken Üner, sözlerini şöyle tamamladı:

"Haksızlığın karşısında 1-2 kelime söylemek için toplandık. 6 yıldır Ankaragücü için mücadele veren insanlarız. Ligde 6 maç oynadığımız Osmanlı Stadı'ndan, Beşiktaş maçı alınarak Kayseri'ye veriliyor. Madem öyle, bu karar cuma günü mü alınır. Müsabaka yarın saat 19.00'da. Bu nasıl bir anlayış, bu nasıl bir sistem. Ankaragücü kimsenin oyuncağı değildir. Ankaragücü 110 yıllık tarihe sahip bir kulüptür."

Sarı-lacivertli taraftarlar, basın açıklamasının ardından Beşiktaş ve TFF aleyhine tezahürat yaptı.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 20:36
  1. ankaragücü yaşasın birlik platformu sözcüsü
  2. Beşiktaş
  3. cem üner
  4. MKE Ankaragücü

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