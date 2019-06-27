MKE Ankaragücü sezonu 8 Temmuz'da açacak - Başkent ekibi, yeni sezona Ankara ve Erzurum'da hazırlanacak



ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon çalışmaları için 8 Temmuz Pazartesi günü Ankara'da toplanacak. Hazırlıklarını 11 gün Beştepe Tesisleri'nde sürdürece başkent ekibi, 19 Temmuz Cuma günü ikinci dönem kamp çalışmaları için Erzurum'a gidecek. Kulübün transfer yasağı sürerken, yönetim kurulu son yaptığı toplantıda temmuz ayı içerisinde olağanüstü kongreye gidilmesi kararı almıştı.



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