MKE Ankaragücü, Rize deplasmanında
- Başkent ekibi, Spor Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak29 Kasım 2018 Perşembe 14:00
ANKARA (AA) - MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Başkent ekibinde sakatlıkları süren Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Kenan Özer ve Thievy Bifouma'nın yanı sıra kart cezalısı Ricardo Faty, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
MKE Ankaragücü, ligde geride kalan 13 haftada topladığı 19 puan ve averajla 8. sırada yer alıyor.
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