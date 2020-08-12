  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

MKE Ankaragücü, Lukasik ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

MKE Ankaragücü Kulübü, performansını beğendiği Daniel Lukasik'in bonservisinin alındığını ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:20:00 - 2020-08-12 09:34:02
MKE Ankaragücü, Lukasik ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine başkan Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"Yeniden anlaştığımız için mutluyum"

İmza töreninde konuşan başkan Fatih Mert, "Ankaragücümüzün başarısı için çok titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik sergileyen Daniel Lukasik ile yeniden anlaştığımız için mutluyum. Bu yıl takımımıza çok daha büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Orta saha mevkinde görev yapan Daniel Lukasik ise yeniden MKE Ankaragücü formasını giyeceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, bu sene daha iyi bir performans sergilemek için sıkı çalıştığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FOX TV'de rezalet paçadan akıyor! 'Yaparsın Aşkım' adlı programda skandal görüntüler
Gündem

FOX TV'de rezalet paçadan akıyor! 'Yaparsın Aşkım' adlı programda skandal görüntüler

Yahudi medya patronu Rupert Murdoch’un sahibi olduğu FOX TV’de yayınlanan sözde yarışma programı “Yaparsın Aşkım”da erkek yarışmacılar kadın..
Bakan Koca son bilançoyu açıkladı
Gündem

Bakan Koca son bilançoyu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu Twitter hesabından paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre 15 kişi h..
Araç sahiplerine kötü haber! Beklenen büyük zam geldi
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Beklenen büyük zam geldi

12 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı.

Satılık 2016 model Fiat Doblo
Satılık 2016 model Fiat Doblo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı