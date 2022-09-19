MKE Ankaragücü ligdeki ilk galibiyetini elde etti

2. dakikada MKE Ankaragücü, öne geçti. Oğuz Ceylan'ın sağ kanattan yaptığı ortada topla ceza sahasında buluşan Beridze, düzgün bir kontrolle meşin yuvarlağı önüne aldı. Dar alanda rakiplerinden sıyrılan Beridze, plase vuruşla topu sağ direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

11. dakikada Pedrinho, ceza sahası dışının sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Ali Şaşal Vural, üzerine gelen topu kornere tokatladı.

21. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleye gelen topu kaleci Gökhan Akkan, sağına uzanarak kornere çeldi.

26. dakikada Pedrinho'nun ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktadan çektiği sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı sağına uçarak kurtardı.

44. dakikada MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Beridze'nin sol kanattan ceza sahasına girmeden çektiği sert şutta top kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen sol direkten döndü. Direkten dönen topu, altıpasın içinde boş kaleye Sowe gönderdi: 2-0.

45+4. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Murat Paluli'nin sağ kanattan ceza yayına çevirdiği topa Charisis, gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı yanılttı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyon başında ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayılmadı.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 1'e indirdi. Ulvestad'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan N'Jie, düzgün ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1.

62. dakikada Sowe'un pasıyla sağdan ceza sahasına giren Emre Kılınç, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emre topa vurmakta biraz gecikince çektiği şutta araya Goutas girdi ve kaleye gitmesini engellediği meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

80. dakikada Yatabare'nin soldan ceza sahasına girerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı sağına uzanarak kurtardı.

90+9. dakikada ceza sahasına gönderilen topta N'Jie sağ çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. N'Jie'nin vuruşunda Gökhan Akkan topu kurtararak kritik bir kurtarışa imza attı. Aynı dakikada sağdan kullanılan köşe atışında ceza sahasında müsait durumdaki Goutas'ın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

MKE Ankaragücü, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

"Önemli bir galibiyet aldık"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, oyuncularını aldıkları galibiyetten dolayı kutlayarak, "Sahada ilk dakikada itibaren çok iyi mücadele eden bir takım vardı. Futbol olarak geçen haftaya kıyasla fazla pas yapamadık, oyunsal olarak gerideydik. Sivasspor sert bir takım. Onlar da iyi mücadele etti. Sahada istekli arzulu bir Ankaragücü vardı. Önemli bir galibiyet aldık. Milli ara ilaç gibi olacak. Başakşehir maçında taraftarımızla galibiyet almak istiyoruz." dedi.

Ankaragücü taraftarının kendisine olan güvenini hissettiğini dile getiren Erdoğan, "Ankaragücü taraftarı kendimi evimde gibi hissettiriyor. Tarihi çok büyük bir camiada olduğum için çok mutluyum. Faruk başkanla ilk konuşmamızda çok büyük hedeflerimiz olacağını görüştük. Başkanım çok iyi niyetli, bu kulübü çok iyi yerlere taşımak istiyor. Bugünden yarına kolay değil ama Ankaragücü'nde uzun vadeli önemli projeler var. İleri zamanda şampiyonluğa oynayan bir kulüp haline gelebiliriz. İnşallah bize de burada uzun dönem çalışmak nasip olur. Güzel şeyler başaracağız." diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı'na davet alan Tolga Ciğerci'yi de tebrik eden Erdoğan, "Kuntz hoca, bizi arayıp güzel haberi verdi. Haberi, Tolga'ya benim iletmemi istedi maç öncesi. Çok nazik bir davranış, hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Bana göre çok hak etti. Buraya antrenmansız şekilde gelip çok çabuk uyum sağladı." ifadelerini kullandı.

Günün en fazla koşan iki ismi Tolga Ciğerci ve Taylan Antalyalı'nın uyumunu da öven Erdoğan, "Günümüz futbolunda koşu mesafesinden daha önemli olan yüksek hızda sprint sayısı. Süper Lig'de yüksek hızla koşu yapan bizdik geçen hafta. Tolga, Türkiye'nin şu an 6 numarada en iyi geçiş oyunu oynayan, en çok koşan, gol bölgesinde en etkili olan ismi. Taylan da uzun zamandır Galatasaray'da ciddi maçlarda görev aldı. Tecrübesinden de faydalanacağız. Kolay değil, ilk defa yan yana oynuyorlar. Fazla taktiksel idman yapamadılar bizlerle. Birbirlerine ve takım arkadaşlarına uyumu çabuklaştırmaya çalıştık. İlerleyen haftalarda çok daha iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Erdoğan, bugün 21 kişilik kadroda olmayan isimlerin sakatlığının bulunmadığını, tamamen taktik amaçlı kadroya alınmadıklarını sözlerine ekledi.