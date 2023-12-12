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Spor MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
Spor

MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-12 22:42:00 -
MKE Ankaragücü Kulübünün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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