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Spor MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'ten transfer yasağı açıklaması:
Spor

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'ten transfer yasağı açıklaması:

"Transfer yasağına konu olan futbolcuların paraları yatırıldı. Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah"

Yeniakit Publisher
2020-09-09 20:53:47 -
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'ten transfer yasağı açıklaması:

İSTANBUL (AA) - MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağına neden olan sıkıntıları çözdüklerini, 11 Eylül Cuma günü anlaştıkları futbolculara imza töreni yapacaklarını belirtti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaragüçlüler, transfer yasağına konu olan futbolcuların paraları yatırıldı. Thomas ve Cerci'nin FIFA'dan gelecek kağıtlarını bekliyoruz. Cuma günü imza törenlerini yapıyoruz inşallah. Hepinize iyi akşamlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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