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Spor MKE Ankaragücü de Süper Lig'e veda etti
Spor

MKE Ankaragücü de Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Sezonun bitimine bir hafta kala başkent temsilcisinin küme düşmesi kesinleşti.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 09:55:00 -
MKE Ankaragücü de Süper Lig'e veda etti

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısını, ev sahibi takım 2-0 üstün tamamladı.

5. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hajradinovic'in ceza sahası içinde Pinto'nun temasıyla yerde kalması üzerine maçın hakemi Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu saha kenarında monitörden izleyen Mete Kalkavan, kararını değiştirmedi. 9'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

13. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Sarlija'nın uzaklaştırmak istediği top, Koomson'un kafasına çarptıktan sonra Thelin'in önüne düştü. Thelin, sağ taraftan ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Anıl Koç'a aktardı. Anıl'ın penaltı noktası civarından uygun durumda yaptığı vuruşta, top ağlara gitti: 2-0

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Kasımpaşa soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarı

53. dakikada Atila Turan'ın soldan ortasında Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

56. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Kitsiou, pasını Endri Çekiçi'ye verdi. Endri Çekiçi'nin ceza sahası sağ çaprazından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

85. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Alper Potuk'un kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde önce Hajradinovic'e sonra da Kulusic'e çarpan meşin yuvarlak Badji'nin önünde kaldı. Badji'nin ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu: 2-1

90+5. dakikada Geraldo'nun sağ çaprazdan ortasında, Lobjanidze'nin altıpasın önünden kafa vuruşunda, soluna iyi uzanan kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+6. dakikada Kasımpaşa üçüncü golü buldu. Kitsiou'nun ortasında Alper Potuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Daha sonra ani gelişen Kasımpaşa atağında sol kanatta Yusuf Erdoğan, pasını Mehmet Feyzi Yıldırım'a aktardı. Ceza sahası dışında kaleci Friedrich'ten meşin yuvarlağı kurtaran Mehmet Feyzi, topu filelere gönderdi: 3-1

Kasımpaşa, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla, sezonun bitimine bir hafta kala başkent temsilcisinin küme düşmesi kesinleşti.

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