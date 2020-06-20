MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Maçın kaderiyle oynanan kararlar verildi

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maçın başında 1-0 öne geçtiklerini, attıkları ikinci golün ise yanlış bir ofsayt kararıyla iptal edildiğini iddia etti.

Atila Turan'ın yaptığı ortanın doğrudan kaleye giderek gol olduğunu anlatan Mert, şunları kaydetti:

"Attığımız ikinci golde hakemin VAR'a gitmemesi ya da VAR'daki hakemlerin orta hakemi pozisyonu izlemeye çağırmaması çok enterasan. Maçın kaderiyle oynadı bu pozisyon. Ofsayt nedeniyle golümüz iptal edilmese 25. dakikada 2-0 öne geçecektik. Ligde bir sürü dengeyi değiştirecek bir sonuç olacaktı. İkinci golümüz verilseydi ligin üst ve alt tarafında dengeler değişecekti. Maçın kaderiyle oynanan kararlar verildi. Biz Başakşehir'e bu golün aynısını İstanbul'da attık. O gol verilmişti. Atila Turan'ın attığı golü ise vermediler, çok yazık oldu."

"Medipol Başakşehir kulübesi hakeme çok ciddi baskı yaptı"

Fatih Mert, maç boyunca Medipol Başakşehir kulübesinden maçın hakemine ciddi baskı yapıldığını ifade etti.

Karşılaşmanın seyircisiz olduğu için kulübeden yapılan itirazların protokol tribününden net duyulduğunu anlatan Mert, "Eski hakemler de maç içinde mesajlar attılar, pozisyonun ofsayt olmadığı, yüzde yüz gol olduğu şeklinde. Erken penaltı kazanmamızdan sonra hakem biraz daha takdir haklarını Başakşehir'den yana kullandı. Medipol Başakşehir kulübesi de hakeme çok ciddi baskı yaptı. Seyircisiz olduğu için yukarıdan çok net duyuyoruz bu sesleri. Çok ciddi bir şekilde hakeme baskı uyguladılar ve hakem de bu baskının altında kaldı, diye düşünüyorum. Hakem, ikinci golü vermeyerek ve takdir haklarını Başakşehir lehine kullanarak maalesef maçın sonucuna yüzde yüz etki etti."

"Trabzon'a 3 puan için gideceğiz"

Fatih Mert, ligde kalmak için kalan 6 haftanın önemine vurgu yaparak her maçı kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

Geçen hafta Gaziantep FK karşısında ikinci yarıda, Medipol Başakşehir maçında ise ilk devrede oynadıkları futbolun umut verici olduğunu vurgulayan Mert, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz ilk yarının sonunda yaptığımız transferlerle farklı bir takım kurduk. Herkes ilk yarıdaki Ankaragücü'nün olmadığını biliyor. 6 maçımız var ve bunların 4'ünü almak zorundayız. Haftaya şampiyonluğa oynayan Trabzonspor'la oynayacağız. Bizim puana, puanlara ihtiyacımız var. Bundan sonraki bütün maçlarda hedefimiz 3 puan. Trabzon'a da 3 puan için gideceğiz."