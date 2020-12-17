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Spor MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:26:40 -
MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA(AA) - MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mert, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki üç fotoğrafı oyladı.

Başkent temsilcisi başkanı, spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" isimli fotoğrafına oy verdi.

Başkan Fatih Mert, bu fotoğrafı oylamasına ilişkin, "Spor dalında bu fotoğraf hoşuma gitti, Fatma teyze ve Orhan amca çiftinin koronavirüs tedbirleri kapsamında statlara gidememelerinden dolayı Malatyaspor formasıyla stadyumda çekilmiş fotoğrafları hoşuma gitti. Tabii bu bütün taraftarların yansıması, bu teyze ve amcamızla da burada farklı bir mesaj verilmiş. Düşünün işte bizim Ankaragücü'nün de yüzbinlerce ateşli taraftarı var onlar da statlardan mahrum kalıyor. Bu da bu döneme has bir olay bugüne kadar yaşamadığımız dünyada pandemi nedeniyle yaşanılan bir olay bu fotoğrafı bunun için seçtim." değerlendirmesini yaptı.

Yaşam kategorisinde de Süleyman Elçin'nin "Antalyalı Örümcek Adam" adlı fotoğrafına oy veren sarı-lacivertli kulüp başkanı, bu fotoğrafa yönelik de şu yorumda bulundu:

"Örümcek adamlı fotoğraf beni etkiledi çünkü karşısındaki teyzemizi de etkilemiş, tam bir Anadolulu teyzemiz. Dünyada bugüne kadar bizim hatırlamadığımız bir dönem yaşıyoruz gerçekten de her şey değişti. Ülkemizde ve dünyada spor müsabakaları iptal oldu, ibadethaneler kapandı, okullar kapandı. Onun için gündemimiz pandemi olduğu için insanlarla sohbet eden örümcek adama oyumu kullandım."

Haber kategorisinde ise MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafına oy verdi.

Başkan Fatih Mert bu fotoğrafla ilgili de "İşitme engelli hastayla iletişim fotoğrafı gerçekten beni en çok etkileyen fotoğraf oldu. İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören işitme engelli bir hastaya hemşireler tarafından yazıyla not kağıdında bir şeyler anlatılmaya çalışılıyor. Yaşadığımız sürece dikkat etmemiz gerektiğini ve gerçekten bu hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteren bir fotoğraf, çok etkileyiciydi. Onun için seçtim." şeklinde görüş belirtti.


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