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Spor MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı
Spor

MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 22:27:53 -
MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu kadrosuna kattı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 8 futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, transfer yasağının kaldırılmasının ardından 8 oyuncunun kadroya dahil edildiği belirtildi.

Başkent ekibinin Luka Adzic, Erdi Dikmen, Joseph Paintsil, Şahverdi Çetin, Zvonimir Sarlija, Atakan Çankaya, Mücahit Can Akçay ve Jonathan Bolingi'yi renklerine bağladığı ifade edildi.

Transfer edilen 8 futbolcu için yarın imza töreni düzenleneceği kaydedildi.

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