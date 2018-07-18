Mizaha tahammül edeceksin, Bay Kemal! Bu karikatürler paylaşım rekorları kırıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında bir takım açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a hakaret etmeyi kendine iş bilen Kılıçdaroğlu dün yine şaşırtmayarak davranışlarını yineledi.



ALÇAK PANKARTI PAYLAŞTI



Geçtiğimiz günlerde ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan'a hakaret içeren bir pankart açılmıştı. Hakaret içeren pankartın ardından öğrencilerin gözaltına alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, dün grup toplantısının ardından o pankartı 'Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin.' ifadeleriyle Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun skandal paylaşımına vatandaşlardan çok sert tepki geldi.







BİNLERCE KİŞİ BU KARİKATÜRLERİ PAYLAŞIYOR



Kılıçdaroğlu'nun ''Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin' sözlerinin ardından mizah dergisi Misvak birçok karikatür yayınladı. Binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşılan karikatürler hakkında Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği ise merak ediliyor.









