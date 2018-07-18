0553 313 94 23

Mizaha tahammül edeceksin, Bay Kemal! Bu karikatürler paylaşım rekorları kırıyor

Dün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan Başkan Erdoğan'a hakaret pankartını savunarak kendi Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan'a hakaret eden pankartı yayınlayan Kılıçdaroğlu'na vatandaşlar sert tepki gösterirken, mizah dergisi Misvak da Kılıçdaroğlu'nu söylediklerine pişman edecek karikatürler yayınladı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 23:05
Mizaha tahammül edeceksin, Bay Kemal! Bu karikatürler paylaşım rekorları kırıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında bir takım açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'a hakaret etmeyi kendine iş bilen Kılıçdaroğlu dün yine şaşırtmayarak davranışlarını yineledi. 

ALÇAK PANKARTI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde ODTÜ'nün mezuniyet töreninde Başkan Erdoğan'a hakaret içeren bir pankart açılmıştı. Hakaret içeren pankartın ardından öğrencilerin gözaltına alınmasını eleştiren Kılıçdaroğlu, dün grup toplantısının ardından o pankartı 'Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin! Hapse atarak eleştirinin ve mizahın önüne geçemezsin.' ifadeleriyle Twitter hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun skandal paylaşımına vatandaşlardan çok sert tepki geldi. 



BİNLERCE KİŞİ BU KARİKATÜRLERİ PAYLAŞIYOR

Kılıçdaroğlu'nun ''Eleştiriye ve mizaha tahammül edeceksin, etmelisin' sözlerinin ardından mizah dergisi Misvak birçok karikatür yayınladı. Binlerce kişi tarafından beğenilerek paylaşılan karikatürler hakkında Kılıçdaroğlu'nun ne diyeceği ise merak ediliyor. 




Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 23:05
  1. mizah dergisi Misvak
  2. karikatür
  3. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Erdoğan'a hakaret

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uyku apnesinin belirtileri nelerdir?
    1. Uyku apnesinin belirtileri nelerdir?
    2. Kaz ayağı kırışıklıkları nasıl geçer?
    3. Mizaha tahammül edeceksin, Bay Kemal!..
    4. 4 gollü mücadelede Galatasaray tat..
    5. Polise bıçakla saldıran şahıs..
    6. Adnan Oktar operasyonunda flaş gelişme
    7. Terör devleti İsrail'de kazan..
    8. Meydana gelen feci kazada otomobil..
    9. Üst üste çıkan yangınlar isyan..
    10. Melih Gökçek'in CHP paylaşımı sosyal..
    11. CHP'li Tezcan: CHP dışarıdan dizayn..
    12. MİT’den Fetullah Gülen operasyonu mu?
    13. KPSS lise başvuru tarihi 2018 KPSS..
    14. Adnan Oktar tutuklandı mı? Son dakika..
    15. Pırasalı börek nasıl yapılır?
    16. Adnan Oktar'a tutuklama talebi!..
    17. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
    18. İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçları..
    19. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 11 sınıf
    20. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 10 sınıf
    Depremler devam ediyor! Meral Akşener'e bir şok daha
    Depremler devam ediyor! Meral Akşener'e bir şok daha
    Amerika'da işe geç kalmamak için 32 km yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti
    Amerika'da işe geç kalmamak için 32 km yürüdü, patron kendi arabasını hediye etti
    Binlerce insan bu karikatürleri paylaşıyor! Kılıçdaroğlu pişman olacak
    Binlerce insan bu karikatürleri paylaşıyor! Kılıçdaroğlu pişman olacak
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü
    Tarikatlara Osmanlı tipi statü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!