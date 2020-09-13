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Gündem Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret
Gündem

Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Aylık mizah dergisi Komikaze'de sözde mizah yapılırken, Allah’ın Peygamberi Nuh Aleyhisselam ve İslami değerler aşağılandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 21:44:00 - 2020-09-13 21:49:43
Mizah dergisinde Peygambere ve İslami değerlere hakaret

Komikaze adlı dergide mizah adı altında, dini değerlere her türlü hakaret yapıldı, kutsal kavramlar ayaklar altına alındı. Komikaze dergisi dini değerlerle alay eden çizgisini ilk kez yapmıyor.

Daha önce de defalarca aynı ahlaksızlığı sergilemelerine rağmen, dergi hakkında bugüne kadar savcıların harekete geçmediği belirtiliyor. Sonuçta da sözde mizah dergisi, boşluktan yararlanarak ahlaksız karikatürlerine devam ediyor.

Nuh Peygamberle dalga geçtiler

Nuh Peygamber'e yapılan hakaret içerikli sözler tepki çekerken, aynı dergide dindar insanları küçük düşürmek için de Nasreddin Hoca hedef alındı. Nasreddin Hoca'yı kullanarak ağza alınmayacak küfürlerin kullanıldığı karikatürler resmen ahlaksızlık saçıyor.

Bu ülkenin değerlerinden olan Nasreddin Hoca için, "sapık" ifadesini kullanmaktan çekinmeyen dergi aslında bir bilinç altı oluşturarak, "hoca" kelimesi ve "sarıklı kıyafet" üzerinden, ülkedeki bütün din görevlilerini hedef aldı.

Yine sözde mizah dergisinde Nuh Aleyhisselamın ahlaksız bir ifadeyi sarfetmiş gibi, algı oluşturan bir çizim de dergide yer alıyor.

Nuh peygamberin gemisinin yer aldığı karikatürdeki sözde diyalogda, dini değerleri tahkir eden ifadeler aynen şöyle:

-Tamam, şimdi de hayvanları çifter çifter gemiye al bakalım!
- Hayvanlar mı? Ne hayvanları?
- Yaaa! Nerenle dinliyorsan artık!

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Yorumlar

ÖMER

Burası Müslüman Türkiye, avrupa değil herkes peygamberlere karşı herkes edebini bilsin.
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