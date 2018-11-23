Miyom kimlerde daha çok görülür?

Miyom yani ur rahim kaslarından meydana gelen iyi huylu bir tümördür.

20 ile 35 yaşları arasındaki kadınların %20 ile 25’inde görülmektedir. Fakat yaş ilerlemeye başladıkça miyom sıklığında artma meydana gelmeye başlar ve 45 yaşın üzerindeki kadınların yaklaşık olarak %40’ında miyom bulunur.

MİYOM KİMLERDE SIKLIKLA GÖRÜLÜR?

Daha önce hiç doğum yapmamış kadınlarda çok daha sık rastlanmaktadır. Fakat miyom sorunu bazı ailelerde çok daha sık görülmektedir. Kadınlarda menopoz sonrasında miyomların görülme olasılığı azalmaktadır. Ayrıca menopoz sonrasında miyom boyutlarında her zaman küçülme beklenmektedir. Fakat menopoz dönemine karşın hala miyom boyutlarında artış oluyor ise akla ilk olarak kötü huylu tümörler gelmektedir.

MİYOMLAR NELERE SEBEP OLABİLİR?

Miyomlar en çok hiçbir şikâyete neden olmaksızın tesadüfen bulunurlar.

Fakat miyomlar, rahim duvarında yerleştiği bölgeye göre farklı şikâyetlerin ortaya çıkmasına neden olabilirler. Miyomların sebep olduğu şikâyetler arasında adet düzensizliği, ani başlayan kasık ağrıları, düşük, kısırlık ve uzun süre boyunca devam eden kasık ağrıları vardır.

MİYOM TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Miyomların birçoğunun sorun yaratmamasına karşın bazı durumlarda ya etkiler oluşabilir. Özellikle rahme bir sap ile bağlı olan miyomlarda burkulma görülebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ağrı, bulantı ya da ateşe sebebiyet verebilir ve miyomlarda iltihap görülebilir.

Bu durumların çoğunda, bu sadece o bölgede daha önce zaten bir iltihabın var olduğu durumlardır. Fakat nadir de olsa bazı kişilerde, miyomun çok hızlı bir şekilde büyür ya da farklı belirtiler kanseri işaret ediyor olabilir.

Çok büyük bir miyom oluşmuş ise bu miyom kişide karnın şişmesine sebep olabilir. Bu gibi durumlarda tam olarak kadın doğum muayenesinin yapılmasını da zorlaştırabilir.

Miyomlar, kısırlığa da neden olabilirler. Çiftlerin kısırlık nedenine miyom denmeden önce diğer faktörler de çok iyi bir şekilde araştırılmalıdır. Eğer miyomlar kısırlık nedeni olarak düşünülüyor ise miyom tedavisinin ardına birçok kadının yeniden gebe kalma olasılığı vardır.

Kadınlarda oluşan rahim miyomları oldukça sık bir şekilde oluşmaktadır ve genelde iyi huylu büyüme gösterirler. Her otuz beş yaş ya da üzeri dört ya da beş kadından birinde miyom oluşumu vardır. Miyomlar genellikle hiçbir şekilde şikâyete neden olmayabilirler hatta ve hatta tedavi dahi gerektirmeyebilirler.

Miyomunuz var ise ya da geçmişte miyomunuz olmuş ise mutlak suretle doktorunuz tarafından düzenli bir şekilde kontrol edilmeniz gerekir. Düzenli bir şekilde çek up yaptırmak ve uyarı işaretlerinin farkına varmak tedaviye ihtiyacınız olan değişikliklerin de farkına varmanıza yardımcı olacaktır.