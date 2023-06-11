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Gündem MİT’ten tarihi operasyon! "Yunanistan" detayı dikkat çekti
Gündem

MİT’ten tarihi operasyon! "Yunanistan" detayı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-06-11 12:53:00 -
MİT’ten tarihi operasyon! "Yunanistan" detayı dikkat çekti

Terör örgütü PKK/KCK'nın Yunanistan’daki koordinasyonunu sağlayan sözde Lavrion kampı sorumlularından olduğu belirtilen Hüseyin Arasan’ın etkisiz hale getirilmesinin ardından HDP'den skandal bir mesaj yayımlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni bir operasyona daha imza attı.  

Irak’ın Süleymaniye kentinde yürüttüğü çalışmalar sonucu MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Yunanistan’daki koordinasyonunu sağlayan sözde Lavrion kampı sorumlularından olduğu belirtilen Hüseyin Arasan’ı etkisiz hale getirdi.

HDP’den skandal mesaj

Düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist elebaşı Arasan’ın ölümü HDP’yi yasa boğarken skandal bir mesaj yayımlandı.

Terörist Arasan için “Kürt yurt sever” ifadesi kullanıldığı mesajda şu skandal ifadeler kullanıldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Federe Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentinde Mezopotamya İşçiler Derneği üyesi Hüseyin Arasan’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı Nagihan Akarsel’e ve onlarca Kürt yurtseverine yönelik gerçekleştirilen katliamların devamıdır. Bu alçakça cinayetin sorumlularının bir an önce açığa çıkarılması bölge yönetiminin görevidir.”

 

 

 

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Yorumlar

Emice

Yedili masaya baş sağlığı dileriz.Atesleri bol olsun.

İÇERDE, DIŞARIDA YAPILAN TÜM TEMİZLİKLERİ DESTEKLİYORUZ, EMEĞİ GEÇENLERİ DE KUTLUYORUZ

Teröre destek, himayee sağlayan kim olursa olsun, hepsini cezasını bulmasını devlet, yargı GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ GİBİ gecikmeksizin sağlamalıdır. GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİN ŞEHİTLERİMİZİN VERDİĞİ MÜCADELE GAYRET AYNI ŞEKİLDE YARGI KANALIYLA DA VERİLMELİDİR. TERÖRİSTLERE, DESTEKÇİLERİNE, SAVUNUCULARINA göz açtırılmadan dört duvar arasına tıkılmalıdırlar, mümkünse ETKİSİZ HALE GETİRİLMELİDİRLER, devlete millete yük olup da beslemeyelim. MUŞLUADAM
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