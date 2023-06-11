MİT’ten tarihi operasyon! "Yunanistan" detayı dikkat çekti
Terör örgütü PKK/KCK'nın Yunanistan’daki koordinasyonunu sağlayan sözde Lavrion kampı sorumlularından olduğu belirtilen Hüseyin Arasan’ın etkisiz hale getirilmesinin ardından HDP'den skandal bir mesaj yayımlandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), yeni bir operasyona daha imza attı.
Irak’ın Süleymaniye kentinde yürüttüğü çalışmalar sonucu MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Yunanistan’daki koordinasyonunu sağlayan sözde Lavrion kampı sorumlularından olduğu belirtilen Hüseyin Arasan’ı etkisiz hale getirdi.
HDP’den skandal mesaj
Düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist elebaşı Arasan’ın ölümü HDP’yi yasa boğarken skandal bir mesaj yayımlandı.
Terörist Arasan için “Kürt yurt sever” ifadesi kullanıldığı mesajda şu skandal ifadeler kullanıldı:
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“Federe Kürdistan Bölgesi’nin Süleymaniye kentinde Mezopotamya İşçiler Derneği üyesi Hüseyin Arasan’a yönelik gerçekleştirilen suikast girişimini şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı Nagihan Akarsel’e ve onlarca Kürt yurtseverine yönelik gerçekleştirilen katliamların devamıdır. Bu alçakça cinayetin sorumlularının bir an önce açığa çıkarılması bölge yönetiminin görevidir.”