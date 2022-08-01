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Gündem MİT'ten özel operasyon! Erhan Arman öldürüldü
Gündem

MİT'ten özel operasyon! Erhan Arman öldürüldü

MİT'in düzenlediği özel operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) yürütme konseyi üyesi Erhan Arman öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 10:33:00 -
MİT'ten özel operasyon! Erhan Arman öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'ya katılım yapmak üzereyken 2012'de yakalanan "Berxwedan Muş" kod adlı terörist, serbest bırakılmasının ardından 2013'te Muş kırsalında örgüte katıldı.

Terör örgütünde, yurt içinde silahlı faaliyetler yürüten ve çok sayıda eyleme katılan Arman, Suriye'ye geçerek Aynularab'da örgüte eleman temini çalışmaları yaptı, Türkiye'ye illegal yollardan PKK/YPS mensupları ve patlayıcılarının geçirilmesi faaliyetlerini birinci elden organize etti. Arman, 2019'da örgütün sözde Aynularab eyalet yürütmesine yönetici olarak getirildi.

Burada Aynularab'da özel olarak tünel ve mevzilendirme sorumlusu olarak görevlendirilen terörist Arman'ın, Türkiye'nin olası harekatlarına karşı örgüt savunmasını planladığı öğrenildi.

Terörist Arman, MİT'in özel operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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